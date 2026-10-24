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Opsadno stanje u Milanu: Vojska i policija preplavili grad, strahuje se od novog talasa napada i pljački (Video)

Opsadno stanje u Milanu: Vojska i policija preplavili grad, strahuje se od novog talasa napada i pljački (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Vojska i hiljade policajaca izašli su na ulice Milana uoči novih masovnih protesta, dok vlasti strahuju od reprize žestokog nasilja i pljački.

Opsadno stanje u Milanu, vojska i policija preplavili grad Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia

Uoči najavljenih protestau Milanu, italijanske vlasti rasporedile su vojsku i drastično pojačale bezbjednosne mjere, strahujući od ponavljanja nasilja koje je obilježilo prethodne demonstracije. Vlasti su u subotu poslale vojsku na ulice Milana uoči novih skupova koji su najavljeni u još nekoliko gradova širom zemlje.

Premijerka Italije Đorđa Meloni najavila je paket hitnih mjera, uključujući raspoređivanje 500 vojnika u Milanu i znatno oštrije kazne za maloljetnike, koji su, prema podacima policije, činili većinu izgrednika prije nedjelju dana.

U gradu je raspoređeno nekoliko stotina vojnika uz podršku čak 5.000 policajaca. Nadležne službe situaciju prate dronovima, kontrolišu željezničke stanice, na terenu su interventne jedinice, a policijski timovi prate i društvene mreže u potrazi za pozivima na nerede.

Gradonačelnik Milana Đuzepe Sala izrazio je veliku zabrinutost zbog mogućeg novog talasa nasilja tokom vikenda i podržao izlazak vojske na ulice. Prošlog vikenda demonstranti su lomili i pljačkali prodavnice u neposrednoj blizini centralnog gradskog trga Pjaca del Duomo.

Zvaničnici su potvrdili da će mjere bezbjednosti biti proširene i van strogog centra grada, zbog procjene da bi demonstrantimogli da se premjeste u druge kvartove kako bi izbjegli jake policijske snage.

Milanska policija je saopštila da je u prošlonedjeljnim neredima i pljačkama učestvovalo oko 2.000 mahom veoma mladih osoba. Među njima su identifikovani strani državljani, ali i brojni Italijani druge generacije, osobe migrantskog porijekla sa italijanskim državljanstvom.

Tokom dvodnevnih sukoba privedeno je 45 osoba, od kojih su čak 34 maloljetnici. Bezbjednost je podignuta na najviši nivo i u Rimu, gdje je policija blokirala poznate trgovačke ulice i pojačala punktove oko centralnih trgova, dok su demonstracije zakazane u još najmanje sedam gradova.

U sklopu priprema za sprečavanje novog haosa, italijanska policija pretresla je 150 stanova u Milanu i drugim mjestima. Racije su sprovedene na adresama osoba za koje postoje operativna saznanja da pripremaju nerede, među kojima je i 51 maloljetnik.

Današnje protesteorganizuje "Pokret 17. oktobar", a osim u Milanu i Rimu, najavljeni su u Torinu, Bolonji, Napulju i drugim centrima. Učesnici navode da protestujuzbog skoka troškova života, lošeg stanja u školstvu, ali i radi pružanja podrške Palestini.

Zbog straha od reprize divljanja maskiranih mladića sa kapuljačama, vlasnici radnji u Milanu i Napulju preventivno su zabili daske preko izloga.

(Mondo)

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Italija Milano protesti neredi

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