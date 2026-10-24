Napad na pravoslavnu crkvu u Jordanu: Ranjeno 40 ljudi, pojačane mjere bezbjednosti

U napadu na crkvu u provinciji Karak, u Jordanu, ranjeno je 40 osoba, a vlasti tragaju za napadačima i pojačavaju mere bezbjednosti.

Izvor: X/War Monitor/Printscreen

Jordan je pojačao mjere bezbjednosti u tržnim centrima, stranim ambasadama i drugim lokacijama nakon napada na grčku pravoslavnu crkvu u provinciji Karak, u kojem je poginulo osam, a ranjeno 40 ljudi, dok vlasti tragaju za napadačima.

Napadači su juče, tokom sahrane u crkvi, otvorili vatru, prenio je Rojters.

Jordanske vlasti su okarakterisale napad kao ekstremistički terorizam, a odgovornost za njega niko još nije preuzeo.

Ambasada SAD u Amanu saopštila je danas da su bezbjednosne mjere pojačane širom zemlje.

Vlasti su navele da je još rano utvrditi da li su napadači povezani sa poznatim grupama u Jordanu ili izvan njega.

Predsjednik opštine Šihan u provinciji Karak Bahdžat el Rušda osudio je napad, nazvavši ga "podlim", i poručio je da će Jordan, kako je rekao, ostati bezbjedan, prenosi agencija Tačno.

⚡️Video showing the shooting of the church in Karak, Jordan, that left at least 6 dead https://t.co/hprTrWarUK — War Monitor (@WarMonltor)October 23, 2026

Premijer Jordana Džafar Hasan je rekao da je napad posljedica "terorističke ideologije i slijepog ekstremizma" i poručio je da vlasti neće dozvoliti da društvo krene tim putem.

Kralj Abdulah je posjetio Karak nekoliko sati nakon napada i obećao da će počinioci biti kažnjeni "gvozdenom pesnicom".

Ovakvi napadi su rijetki u Jordanu, iako su vlasti posljednjih godina saopštavale da su osujetile više planova islamističkih militanata.

Hrišćani čine manjinu stanovništva Jordana, u kojem se nalazi nekoliko biblijskih lokaliteta koji privlače hodočasnike iz cijelog svijeta.

At least 7 KILLED after gunmen OPEN FIRE inside a #church in southern #Jordan ...Attackers armed with AK-47s sprayed bullets for several minutes before fleeing.Graphic footage from inside shows some of the victims covered in blood. https://t.co/ANIR2QXcLV — World_Breaking_News03 (@Breaking2003)October 23, 2026

Jordan je jedan od američkih saveznika na Bliskom istoku koji su ove godine bili meta iranskih napada, nakon što su SAD i Izrael u februaru izveli udare na Iran.

(Mondo.rs)