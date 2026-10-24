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Napad na pravoslavnu crkvu u Jordanu: Ranjeno 40 ljudi, pojačane mjere bezbjednosti

Napad na pravoslavnu crkvu u Jordanu: Ranjeno 40 ljudi, pojačane mjere bezbjednosti

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U napadu na crkvu u provinciji Karak, u Jordanu, ranjeno je 40 osoba, a vlasti tragaju za napadačima i pojačavaju mere bezbjednosti.

Napad na pravoslavnu crkvu u Jordanu Izvor: X/War Monitor/Printscreen

Jordan je pojačao mjere bezbjednosti u tržnim centrima, stranim ambasadama i drugim lokacijama nakon napada na grčku pravoslavnu crkvu u provinciji Karak, u kojem je poginulo osam, a ranjeno 40 ljudi, dok vlasti tragaju za napadačima.

Napadači su juče, tokom sahrane u crkvi, otvorili vatru, prenio je Rojters.

Jordanske vlasti su okarakterisale napad kao ekstremistički terorizam, a odgovornost za njega niko još nije preuzeo.
Ambasada SAD u Amanu saopštila je danas da su bezbjednosne mjere pojačane širom zemlje.

Vlasti su navele da je još rano utvrditi da li su napadači povezani sa poznatim grupama u Jordanu ili izvan njega.
Predsjednik opštine Šihan u provinciji Karak Bahdžat el Rušda osudio je napad, nazvavši ga "podlim", i poručio je da će Jordan, kako je rekao, ostati bezbjedan, prenosi agencija Tačno.

Premijer Jordana Džafar Hasan je rekao da je napad posljedica "terorističke ideologije i slijepog ekstremizma" i poručio je da vlasti neće dozvoliti da društvo krene tim putem.

Kralj Abdulah je posjetio Karak nekoliko sati nakon napada i obećao da će počinioci biti kažnjeni "gvozdenom pesnicom".
Ovakvi napadi su rijetki u Jordanu, iako su vlasti posljednjih godina saopštavale da su osujetile više planova islamističkih militanata.

Hrišćani čine manjinu stanovništva Jordana, u kojem se nalazi nekoliko biblijskih lokaliteta koji privlače hodočasnike iz cijelog svijeta.

Jordan je jedan od američkih saveznika na Bliskom istoku koji su ove godine bili meta iranskih napada, nakon što su SAD i Izrael u februaru izveli udare na Iran.

(Mondo.rs)

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