Drama u osnovnoj školi u Rumuniji: Trinaestogodišnjak povrijedio dvoje, savladali ga učenici i policija

Tragedija je za dlaku izbjegnuta u Osnovnoj školi "Štefan čel Mare" u Bistrici, gdje je trinaestogodišnji učenik sa fantomkom, kacigom i nožem upao na čas matematike, ranio profesorku i jednog dvanaestogodišnjaka.

Izvor: TikTok / screenshot

Učenik sedmog razreda iz Bistrice uo u školu saoji je u ponedjeljak ujutru nožem nasrnuo na nastavnicu i još jednog učenika, ima 13 godina i prije nekoliko godina se vratio u zemlju iz Španije.

Policija ga je savladala i privela, a dvoje povrijeđenih zbrinule su ekipe Okružne službe hitne pomoći, koje im ukazuju medicinsku pomoć, piše rumunski portal Digi24.ro.

Napad se dogodio u Osnovnoj školi broj 6 "Štefan čel Mare" u Bistrici. Uprava Osnovne škole "Štefan čel Mare" u Bistrici odlučila je da obustavi nastavu za ponedjeljak.

Ušao u školu sa nožem i fantomkom

Prema pisanju portala Bistricheanul.ro, učenik je ušao u školu sa nožem u ruci i fantomkom i motociklističkom kacigom na glavi, a zatim je nožem napao nastavnicu matematike (28) koja je držala čas učenicima šestog razreda. Jedan učenik pritrčao je da pomogne nastavnici i tom prilikom je i sam povrijeđen.

Prema izjavi jedne učenice šestog razreda koja je tog časa bila na nastavi matematike, napadač je pokucao na vrata, a kada je nastavnica otvorila, nasrnuo je na nju. Neki učenici su u tom trenutku istrčali iz učionice. Nekoliko djece je pretrpjelo napade panike, prenose rumunski portali.

Ko je napadač?

Prema riječima glavnog školskog inspektora Vasilea Šteopoajea, učenik koji je izveo napad prije nekoliko godina vratio se iz Španije, prenosi Ađerpres.

Dječak, identifikovan samo kao 13-godišnji A.O.T, objavio je snimak na "TikToku" neposredno prije napada. On je navodno tražio učenika šestog razreda kojeg je namjeravao da napadne nožem.

A.O.T. je tog jutra došao u školu kao i obično, nekoliko minuta prije osam sati. Međutim, nije otišao u učionicu, već je ostao u toaletu. Nakon početka nastave stavio je fantomku i kacigu na glavu, uzeo nož i objavio snimak na "TikToku", prenose rumunski portali.

"Ovo sam pripremao osam mjeseci! Vidimo se u Valhali! Uradiću to! Nemaju pojma koliko sam opasan!", poručio je u snimku i objavama na storijima. Valhala je, prema nordijskoj mitologiji, dvorana u kojoj borave ratnici poginuli u borbi.

"Imao je dugu kosu i kacigu"

Dječak iz odjeljenja u kojem se dogodio napad ispričao je novinarima da je 13-godišnji učenik u trenutku napada nosio fantomku i kacigu, prenosi Digi24.ro.

"Imao je dugu kosu i bio je obučen u trenerku. Njegovi drugovi iz razreda rekli su da tog časa nije došao na nastavu, a onda se, kada je zazvonilo za odmor, pojavio na našim vratima da vidi šta se dešava. Imao je fantomku i kacigu", ispričao je dječak.

Djeca gurala napadača i gađala ga

Dodao je da su, kada je nastavnica matematike počela da doziva pomoć, učenici iz učionice pritrčali da joj pomognu, odgurnuli napadača i gađali ga raznim predmetima.

Povrijeđena nastavnica ima 28 godina, dok je učenik koji je pokušao da joj pomogne i tom prilikom takođe povrijeđen star 12 godina. Dvoje povrijeđenih zbrinule su ekipe Okružne službe hitne pomoći, koje im ukazuju medicinsku pomoć.