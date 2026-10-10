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Više od 70 uhapšenih: Nakon dva napada nožem pregledano 50.000 škola

Više od 70 uhapšenih: Nakon dva napada nožem pregledano 50.000 škola

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Poljska policija saopštila je da je 76 osoba uhapšeno nakon dva napada nožem u školama, u kojima je jedna osoba ubijena, a više njih povrijeđeno.

policija rotacija Izvor: Shutterstock

U saopštenju objavljenom danas navodi se da je širom zemlje pregledano oko 50.000 škola.

„Registrovan je ukupno 231 incident u kojem je policija preduzela mjere zbog osnovane sumnje na krivično djelo“, navedeno je u saopštenju.

Za sada nema informacija o identitetu uhapšenih, prenosi DPA.

U četvrtak, 8. oktobra, u napadu nožem u školi u Leščidol-Novinama, oko 70 kilometara sjeveroistočno od Varšave, ubijen je tridesetsedmogodišnji školski domar, dok su još dvije osobe povrijeđene. Osumnjičeni za napad je petnaestogodišnjak.

Dan ranije, devetnaestogodišnjak je nožem povrijedio devet osoba, od kojih dvije teže, u stručnoj školi u Ostrolenki, nešto manje od 100 kilometara sjeverno od Varšave.

Poljski premijer Donald Tusk ranije je naredio policijske kontrole u svim školama u zemlji. Zbog bezbjednosnih razloga, mnoge škole u Mazovječkom regionu, u okolini Varšave, juče su bile zatvorene.

Tusk je izjavio da je petnaestogodišnji osumnjičeni za napad nosio kacigu sa kamerom kako bi snimio zločin.

Nakon toga, odjeljenje policije za sajber kriminal istražilo je da li na društvenim mrežama postoji izazov koji podstiče mlade da izvršavaju slične napade. Međutim, policija je juče saopštila da za sada nema naznaka da takav izazov postoji.

(Mondo)

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Poljska škola napad

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