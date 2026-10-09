"Objavljen lov na Ruse u Evropi": Medvedev bijesan zbog hapšenja vođe Putinove tajne grupe u Crnoj Gori

Dmitrij Medvedev smatra da je u "Evropi otvoren lov na Ruse" zbog hapšenja vođe Putinove tajne grupe Mihaila Zvinčuka u Crnoj Gori.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service/Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Povodom hapšenja Mihaila Zvinčuka danas u Crnoj Gori, hitno se oglasio zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev. On je ocijenio da je "otvoren lov na Ruse u Evropi".

"Naši se, naravno, bezveze vrzmaju po evropskim zemljama. Čak i sa dobrim namjerama i važnim ciljevima.

Potencijalno je objavljen lov na sve Ruse. Naglašavam sve.

U takvim situacijama ne pomažu ni vize, niti druge garancije. Mogu da uhapse svakoga, posebno ako govori istinu o zapadnim državama, Evropskoj uniji i banderovskom neonacističkom režimu.

Primaju samo relokantski šljam. Pa i to privremeno.

Sada je sasvim vjerovatno da ćemo morati da popunjavamo fond za razmjenu evropskim i američkim debi**ma da bismo izvukli svoje. Nema druge, kako oni nama, tako ćemo i mi njima", naveo je Medvedev, prenosi "Politika".

Ko je Mihail Zvinčuk?

Mihail Zvinčuk je osnivač i glavno lice ruske medijske platforme “Ribar” (Rybar), čiji "Telegram" kanal prati više od 1,3 miliona ljudi. Riječ je o vojnom blogeru i bivšem pripadniku pres-službe ruskog Ministarstva odbrane, čije se djelovanje godinama dovodi u vezu sa širenjem proruskih narativa.

Prema dostupnim informacijama, Zvinčuk je bivši oficir ruske vojske, a pojedini izvori njegovo djelovanje povezuju sa ruskim vojnim i bezbjednosnim strukturama. U dostavljenim informacijama označen je i kao pukovnik GRU zadužen za hibridne operacije, što za sada nije nezavisno potvrđeno.

Zvinčuk je odranije poznat međunarodnoj javnosti kao ruski propagandista. Ukrajina ga je sankcionisala u januaru 2023. godine, dok ga je Evropska unija (EU) stavila na listu sankcija u junu iste godine.

Prema obrazloženju EU, sankcije su uvedene zbog aktivnosti povezanih sa podrškom postupcima koji podrivaju i ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Američke vlasti su u oktobru 2024. godine ponudile nagradu do 10 miliona dolara za informacije o osoblju kanala “Rybar”, prema ranije objavljenim informacijama.

Ova platforma, koja se predstavlja kao izvor vojnih analiza i informacija, predmet je brojnih kritika zbog širenja dezinformacija i proruskih narativa. Njeni sadržaji naročito su prisutni od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Planirali medijsku školu u Republici Srpskoj

Djelovanje “Rybara” na Zapadnom Balkanu ranije je dokumentovao istraživački portal "Detektor", koji je objavio da je ova ruska organizacija planirala saradnju sa institucijama Republike Srpske na pokretanju medijske škole. Prema pisanju "Detektora", Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske potvrdila je da radi na izradi sporazuma o saradnji sa ruskom medijskom organizacijom.

Jedan od planiranih ciljeva bilo je otvaranje škole za moderne medije, uz obuke iz digitalnog novinarstva, multimedijalne produkcije, marketinga, društvenih mreža i medijske analize. Prijedlog za otvaranje škole, kako je navedeno u odgovoru Agencije, došao je od predstavnika “Rybara”. Mihail Zvinčuk je, prema istom istraživanju, najmanje dva puta boravio u Banjaluci, gdje se sastajao sa predstavnicima institucija Republike Srpske i razgovarao o mogućoj saradnji.

“Rybar” kao sredstvo ruskog uticaja

Stručnjaci koji se bave analizom dezinformacija upozoravali su da “Rybar” nije samo vojni informativni kanal, već i platforma preko koje se mogu širiti politički narativi u skladu sa interesima Moskve. Olena Čuranova, novinarka ukrajinske redakcije "StopFake", koja se bavi razotkrivanjem dezinformacija, ranije je ukazala na povezanost Zvinčuka sa ruskim vojnim strukturama i izrazila sumnju da rusko Ministarstvo odbrane dostavlja informacije koje kanal objavljuje.

“Naravno, sada kaže da ne radi”, kazala je Čuranova, govoreći o Zvinčukovoj vojnoj prošlosti.

Digitalna forenzičarka Nataša Kilibarda ocijenila je da postoje indicije koje upućuju na moguće veze između sadržaja koji objavljuje “Rybar” i struktura u Rusiji. Tvrdi da bi mogla da postoji bliska veza sa vrhom Kremlja, a prema njenim riječima, iskustvo i metode koje je “Rybar” razvio tokom rata u Ukrajini predstavljaju se kao model koji bi mogao biti prenesen na medijske i političke aktere u regionu.

“Ali naziru se tragovi u smislu ne samo narativa nego i pristupa i davanja informacija. Odakle izvor tih informacija? A jedini trag koji bi mogao da bude jesu Moskva i Kremlj”, kazala je Kilibarda za Detektor, ukazujući i na sumnje u vezi sa finansiranjem platforme.

Uticaj na Zapadnom Balkanu

Prema ranijim objavama “Rybara”, predstavnici ove organizacije održavali su obuke i predavanja o korišćenju Telegrama i vođenju medijskih kanala, uključujući aktivnosti u Srbiji i Republici Srpskoj. U aprilu i junu 2024. godine Zvinčuk je, prema pisanju Detektora, održavao predavanja u beogradskom hotelu “Moskva”.

Kanal je ranije objavio i informacije o obukama za više stotina ljudi na Balkanu, iako novinari Detektora nisu uspjeli da potvrde sve navode o njihovom održavanju u Republici Srpskoj. Čuranova je upozorila da Rusija nastoji da utiče na informacioni prostor država u kojima postoje politička pitanja važna za Moskvu, uključujući odnos prema NATO-u. Delovanje “Rybara” na Balkanu tako je postalo predmet pažnje istraživačkih novinara i stručnjaka za dezinformacije, koji upozoravaju na mogućnost prenošenja metoda ruske informacione propagande na lokalne medije i druge aktere.

“Balkan je veoma važan region za Rusiju”, poručila je ona.

BONUS VIDEO: