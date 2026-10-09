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Crna Gora protjerala pet Rusa: Među njima osnivač Telegram kanala "Ribar"

Crna Gora protjerala pet Rusa: Među njima osnivač Telegram kanala "Ribar"

Autori Vesna Kerkez Autori mondo.ba/SRNA
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Crna Gora protjerala pet ruskih državljana zbog bezbjednosnih razloga. Među njima je Mihail Zvinčuk, osnivač Telegram kanala "Ribar".

Crna Gora protjerala Mihaila Zvinčuka i još četvoro ruskih državljana Izvor: Predrag Jankovic/Shutterstock

Crna Gora protjerala je pet ruskih državljana zbog razloga nacionalne i unutrašnje bezbjednosti. Među njima je, prema medijskim izvještajima, Mihail Zvinčuk, osnivač vojnog bloga i Telegram kanala "Ribar". Crnogorska policija saopštila je da su ruski državljani nedavno boravili u zemlji, a tokom postupanja oduzeta im je digitalna oprema koja će biti predmet daljeg vještačenja. Među oduzetim predmetima nalaze se oprema visoke rezolucije, dron, kamera, GoPro kamera i više mobilnih telefona.

Spajić operaciju ocijenio uspješnom

Premijer Crne Gore Milojko Spajić ocijenio je privođenje Zvinčuka uspješnom operacijom. Zvinčuk je poznat kao osnivač Telegram kanala "Ribar", koji objavljuje analize i informacije o ruskim vojnim operacijama. Kanal ima značajnu publiku među onima koji prate rat u Ukrajini i rusku vojsku. Prema navodima koji su objavljeni, Zvinčuk i ostali ruski državljani boravili su u hotelu u Risnu.

"Ribar" tvrdi da su planirali snimanje manastira

Telegram kanal "Ribar" saopštio je da su ruski državljani legalno boravili u Crnoj Gori i da su planirali da snimaju Cetinjski manastir. Prema njihovim tvrdnjama, za snimanje su prethodno podnijeli zvaničan zahtjev. Crnogorske vlasti nisu objavile detalje koji bi potvrdili da je riječ o špijunaži, a odluka o protjerivanju obrazložena je razlozima nacionalne i unutrašnje bezbjednosti. Oduzeta oprema biće analizirana, dok za sada nisu objavljeni dodatni detalji o nalazima policije niti o konkretnim aktivnostima zbog kojih je donijeta odluka o protjerivanju.

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Tagovi

Crna Gora protjerivanje rusi

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