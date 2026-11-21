Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je u intervjuu za NBC njuz da Krimski most „neće ostati na mjestu“, ističući da ga Rusija koristi za prebacivanje vojne opreme i da će Kijev osloboditi svoju teritoriju diplomatski ili vojno.

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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da ruski predsjednik Vladimir Putin koristi Krimski most za prebacivanje velike količine vojne opreme na to poluostrvo i poručio da taj most "neće ostati na mjestu".

U intervjuu za NBC njuz, Zelenski je, odgovarajući na konstataciju da je Putin izgradio most kao dokaz da će Krim zauvijek ostati dio Rusije, rekao da "ne treba pridavati značaj izjavama ruskog lidera".

"Nije važno šta Putin govori o našoj zemlji i Krimu. Ovo je naša zemlja. Ona je privremeno okupirana. To pokazuje potpuno nepoštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine. Upravo je tako počeo da se ponaša poslije 2014. godine", rekao je Zelenski.

On je naglasio da će Ukrajina nastaviti da odgovara na ruske napade na ukrajinske objekte, dodajući da Moskva mora da shvati da Krimski most neće opstati.

Zelenski je izrazio nadu da će biti pronađen diplomatski način za okončanje rata, ali je poručio da će Ukrajina taj cilj ostvariti "diplomatski ili vojno".

Ponovio je da Kijev nikada neće prihvatiti okupirane ukrajinske teritorije kao dio Rusije, niti pristati na dalju militarizaciju svoje zemlje. Krimski most ponovo je napadnut u noći 19. novembra, nakon čega je željeznički saobraćaj preko njega obustavljen.

Njemački kancelar Fridrih Merc nazvao je istog dana, na konferenciji za novinare poslije samita Koalicije voljnih u Berlinu, novo ozbiljno oštećenje mosta jasnim upozorenjem Rusiji i dokazom njene slabosti.

(Tanjug/Mondo)