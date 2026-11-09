Moskva objavila ko će sjediti za stolom i pregovarati o okončanju rata u Ukrajini: Nema mjesta za Evropljane

Moskva tvrdi da će za pregovaračkim stolom u Abu Dabiju biti samo predstavnici Rusije, Ukrajine i SAD, dok iz Pariza stižu drugačije najave.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Kremlj je u ponedjeljak saopštio da će se mirovni pregovori o Ukrajini, koji će ove nedjelje biti održani u Abu Dabiju, voditi u trilateralnom formatu između ruskog, ukrajinskog i američkog izaslanstva, bez učešća evropskih zvaničnika.

Izjava portparola Kremlja Dmitrija Peskova data novinarima u suprotnosti je sa izjavom francuskog ministra spoljnih poslova Žan-Noela Baroa od nedjelje, koji je rekao da će francuski predstavnici učestvovati na sastanku 10. i 11. novembra.

Na sastanku bi trebalo da se razgovara o okončanju rata u Ukrajini, bezbjednosnim garancijama nakon rata i smirivanju sukoba.

"Ono što će se narednih dana dogoditi u Abu Dabiju jesu trilateralni pregovori između Rusije i Ukrajine, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država", izjavio je Peskov.

Peskov je rekao i da Ukrajina i Sjedinjene Američke Države imaju sopstvene kanale komunikacije sa evropskim partnerima.

"Kada je riječ o prisustvu Evropljana, Amerikanci imaju sopstvene kanale komunikacije sa Evropljanima, a Ukrajinci takođe imaju svoje kanale", dodao je tokom redovnog obraćanja novinarima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je prije pregovora u Abu Dabiju, uz američko posredovanje, usaglasio stavove sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

"Ursula i ja smo takođe usaglasili stavove o sastanku u Abu Dabiju. Činimo sve kako bi trilateralni format donio rezultate", napisao je na društvenoj mreži Iks.

Pregovori, planirani za utorak i srijedu, trebalo bi da ožive diplomatske napore za postizanje rješenja sukoba u Ukrajini, koji je počeo 2022. godine ruskom invazijom.

(Mondo.rs)