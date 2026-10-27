Putin garantuje bezbjednost Zelenskom u Moskvi ako dođe na pregovore o završetku rata Rusije i Ukrajine.

Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin je izjavio danas u telefonskom razgovoru sa premijerom Norveške Jonasom Garom Stereom i predsjednikom Finske Aleksandrom Stubom da garantuje bezbjednost predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom ako dođe na sastanak u Moskvu sa njim, piše "TASS". Ovo je za ruske medije potvrdio Jurij Ušakov, pomoćnik Putina, a ruski predsjednik je prije nekoliko dana izjavio da je spreman za nastavak pregovora o kraju rata sa Ukrajinom.

Pored garancije o bezbjednosti, Putin je istakao da će Zelenskom biti obezbijeđeni svi neophodni uslovi ako dođe u Moskvu na pregovore sa njim o završetku rata u Ukrajini. Kako je opisao Ušakov, telefonski razgovor je trajao nešto više od sat i po vremena.

Ovo je, inače, prvi zvaničan kontakt Putina sa nekim evropskim zvaničnicima od početka rata u Ukrajini. Fokus razgovora je bio način završetka rata u Ukrajini uz posredstvo Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.

Vidi opis Putin pozvao Zelenskog u Moskvu: Istorijski trenutak usred rata Rusije i Ukrajine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Da podsjetimo, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da se “zamrznu” linije fronta kako bi se što prije završio rat u Ukrajini. Ovo je Zelenski izjavio danas u intervjuu za “Fox News”, dan nakon što je otkriveno da je Evropa spremna da direktno pregovara sa Rusijom o završetku rata, a pred predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom su dvije opcije za kraj rata sa Ukrajinom.

Novinar: Da li biste prihvatili sporazum prema kom bi se front trenutno “zamrznuo”? I dalje biste zadržali oko 75 odsto teritorije Ukrajine, da li biste prihvatili takav dogovor?

Volodimir Zelenski: Da, ako je potrebno da se “zamrzne” front i da se zaustavimo tu gdje jesmo, mislim da je to pravi način za kraj rata.

Spominju se dva scenarija za kraj rata u Ukrajini - zamrzavanje fronta uz garanciju da Ukrajina neće nikada postati NATO članica, dok drugi scenario predviđa da Ukrajina preda Donbas u potpunosti Rusiji, ali da zauzvrat postane članica NATO pakta. Dosad se Rusija zvanično nije oglasila o ovim prijedlozima, dok je Zelenski u razgovoru za “Fox News” nagovijestio da bi pristao na zamrzavanje trenutnih linija fronta, ali u tom slučaju Ukrajina ne bi postala nikada članica NATO pakta.

Prvi scenario - Zamrzavanje trenutnih linija fronta uz garancije da Ukrajina nikada neće postati članica NATO pakta

Drugi scenario - Ukrajina preda Donbas u potpunosti Rusiji, a zauzvrat postaje ekspresni član NATO saveza

Rusija se zasad zvanično nije oglašavala ni o jednom od dva moguća scenarija za kraj rata u Ukrajini. Međutim, dio javnosti u Ukrajini oba scenarija doživljava kao “izdaju”, dok bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski možda mogao da obezbijedi javnu podršku za jedan od dva scenarija, ali trenutno nije poznato koja opcija je njemu bliža i prihvatljivija.