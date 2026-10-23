logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zelenski najavio: Pregovarači Ukrajine, Rusije i SAD sastaju se u Abu Dabiju u novembru

Zelenski najavio: Pregovarači Ukrajine, Rusije i SAD sastaju se u Abu Dabiju u novembru

Autor Dušan Volaš Izvor MONDO/Srna
0

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da su se mirovni pregovarači iz Ukrajine, Rusije i Amerike saglasili da se sastanu na tehničkom nivou u prvoj polovini novembra u Abu Dabiju i izrazio je nadu da će uslijediti i sastanak lidera tih zemalja.

Pripreme za mir: U prvoj polovini novembra tehnički sastanak predstavnika Ukrajine, Rusije i SAD Izvor: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia

Zelenski je rekao da će bilo kakvom mirovnom sporazumu biti neophodne bezbjednosne garancije za Ukrajinu i finansiranje u narednih deset godina za održavanje ukrajinske vojske.

"Plan je da se sastanak održi u prvoj polovini novembra, i to što je najranije moguće", naveo je Zelenski u obraćanju putem video-linka istraživačkom Institutu "Hadson".

On je naglasio da će to umnogome zavisiti od Rusije, napominjući da sličan sastanak, koji je trebalo da bude održan tokom ovog mjeseca, nije realizovan.

Zelenski je napomenuo da je razgovarao sa američkim predstavnicima DŽeredom Kušnerom i Stivom Vitkofom nakon njihovog susreta sa ruskim liderom Vladimirom Putinom početkom sedmice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rat u Ukrajini Volodimir Zelenski pregovori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ