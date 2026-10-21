Putin dao zeleno svjetlo za pregovore sa Ukrajinom, postavio stroge uslove SAD i Kijevu

Vladimir Putin pristao je da u Abu Dabiju nastavi mirovne pregovore sa Ukrajinom uz posredovanje SAD.

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Ruski predsjednik Vladimir Putin pristao je da nastavi mirovne pregovore sa Ukrajinom uz posredovanje SAD već sljedećeg mjeseca, saopštio je Kremlj nakon što se Putin u Sankt Peterburgu sastao sa američkim izaslanikom Stivom Vitkofom.

Pregovori u carskoj palati trajali su skoro tri sata, a počeli su gestom dobre volje Rusije, oslobađanjem penzionisanog američkog nastavnika Stivena Habarda, čije je puštanje ranije tražio američki predsjednik Donald Tramp.

Novi trilateralni pregovori na tehničkom nivou mogli bi da se održe u Abu Dabiju poslije 10. novembra, a fokusiraće se na bezbjednosne garancije za Ukrajinu i Rusiju nakon okončanja rata.

Međutim, Moskva je izrazila uzdržanost povodom prijedloga koje je Vitkof prethodno donio sa sastanka u Oslu sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.

"Te nijanse, da tako kažem, ne zadovoljavaju nas u potpunosti", izjavio je savjetnik Kremlja Jurij Ušakov, javlja Rojters.

Razmatra se i samit Trampa, Putina i Sija

Iako su Kijev i Moskva i dalje daleko od dogovora, Tramp je pojačao pritisak na Ukrajinu da postigne sporazum, upozorivši da u suprotnom slijedi "veoma loš scenario".

Sa druge strane, Putin ne odustaje od ključnih ciljeva, potpune kontrole nad Donjeckom regijom, garancija da Ukrajina neće ući u NATO i trajnog mirovnog sporazuma umjesto privremenog prekida vatre.

Tokom susreta razmatran je i potencijalni trojni samit Trampa, Putina i kineskog predsjednika Si Đinpinga narednog mjeseca u Kini, za koji u Pekingu navode da se već priprema. Takođe, Vitkof je Putinu prenio i prijedloge Trampovog zeta Džareda Kušnera, koji se u razgovor uključio telefonom.

Zelenski je poručio da se nada direktnom trilateralnom sastanku sa Putinom i Trampom, dok iz Kremlja poručuju da svaki takav susret mora biti detaljno pripremljen.

Zategnutost na relaciji Vašington-Kijev

Sastanak je održan u trenutku sve većih napetosti između SAD i Ukrajine. Kijev se žali na povremene prekide u dijeljenju američkih obavještajnih podataka, kao i na probleme u korišćenju satelitskog sistema "Starlink".

Američki mediji su objavili da je Ilon Mask naredio usporavanje vojne verzije Mreže koju Ukrajina koristi za praćenje ruskih raketnih napada, dok je američki državni sekretar Marko Rubio demantovao navode da je Vašington uskratio pristup "Starlinku" ukrajinskim snagama.

(Mondo.rs)