logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mir na pomolu? Zelenski pristao na jedan uslov za kraj rata sa Rusijom

Mir na pomolu? Zelenski pristao na jedan uslov za kraj rata sa Rusijom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Zelenski spreman na zamrzavanje trenutnih linija fronta kako bi se završio rat Rusije i Ukrajine.

Zelenski pristao na jedan uslov za kraj rata sa Rusijom Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da se "zamrznu" linije fronta kako bi se što prije završio rat u Ukrajini. Ovo je Zelenski izjavio danas u intervjuu za "Fox News", dan nakon što je otkriveno da je Evropa spremna da direktno pregovara sa Rusijom o završetku rata, a pred predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom su dvije opcije za kraj rata sa Ukrajinom.

  • Novinar: Da li biste prihvatili sporazum prema kom bi se front trenutno "zamrznuo"? I dalje biste zadržali oko 75 odsto teritorije Ukrajine, da li biste prihvatili takav dogovor?
  • Volodimir Zelenski: Da, ako je potrebno da se "zamrzne" front i da se zaustavimo tu gdje jesmo, mislim da je to pravi način za kraj rata.

Danas je Putin u Moskvi, prijestonici Rusije, dočekao Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsjednika Donalda Trampa. Na tet-a-tet sastanku su pregovarali o mogućim načinima završetka rata Rusije i Ukrajine, kao i o mogućim bezbjednosnim garancijama.

Spominju se dva scenarija za kraj rata u Ukrajini - zamrzavanje fronta uz garanciju da Ukrajina neće nikada postati NATO članica, dok drugi scenario predviđa da Ukrajina preda Donbas u potpunosti Rusiji, ali da zauzvrat postane članica NATO pakta. Dosad se Rusija zvanično nije oglasila o ovim prijedlozima, dok je Zelenski u razgovoru za "Fox News" nagovijestio da bi pristao na zamrzavanje trenutnih linija fronta.

Rusija se zasad zvanično nije oglašavala ni o jednom od dva moguća scenarija za kraj rata u Ukrajini. Međutim, dio javnosti u Ukrajini oba scenarija doživljava kao “izdaju”, dok bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski možda mogao da obezbijedi javnu podršku za jedan od dva scenarija, ali trenutno nije poznato koja opcija je njemu bliža i prihvatljivija.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rat u Ukrajini Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ