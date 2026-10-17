Poginuo Roman Maksimjuk (52): Tri godine je ratovao u Ukrajini

Nekadašnji fudbaler Roman Maksimjuk poginuo je kao ukrajinski vojnik protiv Rusije.

Izvor: Youtube/ ПРОФУТБОЛ Digital

Nekadašnji ukrajinski fudbaler Roman Maksimjuk poginuo je u ratu protiv Rusije, u 52. godini života. Vijest o njegovoj smrti objavljena je sada, iako se on od januara 2025. godine nije javljao porodici - nakon premještaja na prvu liniju fronta.

Maksimjuk se dobrovoljno priključio ukrajinskoj vojsci nekoliko mjeseci nakon početka rata, već u jesen 2022. godine. Odmah je raspoređen u svoju jedinicu, a po informacijama iz Ukrajine borio se na više frontova, između ostalog i u blizini Harkova gdje su dugo trajala ratna dejstva.

Krajem januara 2025. godine Maksimjuk je javio svojoj supruzi da je kao pripadnik 25. zasebne vazdušno-desantne brigade, poznate i kao Sičeslavska brigada raspoređen u Pokrovsk i da bi zbog toga moglo da dođe do prekida u komunikaciji. Dva mjeseca kasnije supruga je prijavila njegov nestanak, a godinu i po dana kasnije stigla je informacija o pogibiji nekadašnjeg fudbalera.

Tokom profesionalne karijere Maksimjuk je igrao za brojne niželigaške klubove u Ukrajini, ali je stigao i do velike scene. Nastupao je za Dinamo iz Kijeva i Zenit iz Sankt Peterburga, pet puta je bio reprezentativac Ukrajine, a kratko se bavio i trenerskim poslom. Sa ekipom Zenita osvojio je Kup Rusije, a sa Dinamom je bio šampion Ukrajine.