Dobitnik Zlatne lopte tri godine na ratištu u Ukrajini

Proslavljeni ukrajinski fudbaler Igor Belanov na današnji dan dobio je Zlatnu loptu.

Izvor: Erik Niva/X/Printscreen

Proslavljeni sovjetski napadač Igor Belanov prije 39 godina dobio je "Zlatnu loptu", a od 2022. godine kada je počeo rat u Ukrajini obukao je vojnu uniformu i od tada je na prvoj liniji fronta. Belanov je jedan od najboljih fudbalera koja je Ukrajina ikada imala, a te 1986. je bio dobitnik prestižnog priznanja.

Nikada nije zaigrao u najvećim evropskim klubovima, a sjajne partije u Dinamu iz Kijeva su mu donijele najveću slavu. Dinamo je te 1986. osvojio Kup pobjednika kupova kada je u finalu slavio protiv slavnog Atletiko Madrida, a upravo je Belanov bio ključna figura. Pamti se i njegov het-trik protiv Balgije na Svjetskom prvenstvu iste godine, iako je SSSR eliminisan nakon produžetaka.

Ko je Igor Belanov?

Rođen je 1960. godine u Odesi gdje je napravio prve fudbalske korake, igrao je za Černomorec i SKA. Potom je uslijedio prelazak u Dinamo sa kojim je osvojio Kup šampiona 1985/8 kao i dvije titule u Sovjetskoj ligi 1985. i 1986. godine, Sovjetski kup 1985, 1987. i 1990. godine i Sovjetski Superkup 1986. i 1987. godine. Uslijedio je odlazak u Njemačku gdje je igrao za Borusiju Menhengladbah i Ajntraht, da bi karijeru završio u Ukrajini, tamo gdje je sve počelo.

Det här är Igor Belanov. Han vann Ballon d’Or 1986.pic.twitter.com/7QZaYNK1uk — Erik Niva (@ErikNiva)April 6, 2022

Po završetku igračke karijere kupio je švajcarski klub Vil i tamo se nije dugo zadržao. Belanov odlučio da se vrati kući, osnovao je školu fudbala u Odesi, a 2018. godine se pridružio Fudbalskom savezu Ukrajine kao savjetnik za strateški razvoj.

Belanov se odmah po početku rata u Ukrajini pridružio bataljonu Teritorijalne odbrane ukrajinskih oružanih snaga svog rodnog grada Odese.

BONUS VIDEO: