Novi svjetski poredak, 30 najboljih fudbalera planete: Dembele u vrhu sa Zlatnom loptom, Jamal odmah do njega

Objavljena sva imena 30 najboljih fudbalera na svijetu u izboru Frans fudbala. Zlatna lopta ide Usmanu Dembeleu, a evo ko ga prati.

Francuski napadač Usman Dembele je zvanično najbolji igrač na svijetu i osvajač Zlatne lopte za 2025. godinu, a prvi do njega je Lamin Jamal, koga su mnogi vidjeli na tronu.

Nakon svečane ceremonije u Parizu, objavljena je i lista 30 najboljih igrača na svijetu, pogledajte je:

Usman Dembele (Francuska, 28 godina, napadač, Pari Sen Žermen) Lamin Jamal (Španija, 18 godina, napadač, Barselona) Vitinja (Portugal, 25 godina, vezni igrač, Pari Sen Žermen) Mohamed Salah (Egipat, 33 godine, napadač, Liverpul) Rafinja (Brazil, 28 godina, napadač, Barselona) Ašraf Hakimi (Maroko, 26 godina, defanzivac, Pari Sen Žermen) Kilijan Mbape (Francuska, 26 godina, napadač, Real Madrid) Kol Palmer (Engleska, 23 godine, napadač, Čelsi) Đanluiđi Donaruma (Italija, 26 godina, golman, Pari Sen Žermen pa Mančester Siti) Nuno Mendes (Portugal, 23 godine, defanzivac, Pari Sen Žermen) Pedri (Španija, 22 godine, vezni igrač, Barselona) Hviča Kvarachelija (Gruzija, 24 godine, napadač, Napoli pa Pari Sen Žermen) Hari Kejn (Engleska, 32 godine, napadač, Bajern Minhen) Dezire Due (Francuska, 20 godina, napadač, Pari Sen Žermen) Viktor Đokereš (Švedska, 27 godina, napadač, Sporting Lisabon pa Arsenal) Vinisijus Žunior (Brazil, 25 godina, napadač, Real Madrid) Robert Levandovski (Poljska, 36 godina, napadač, Barselona) Skot Mektominej (Škotska, 28 godina, vezni igrač, Napoli) Žoao Neveš (Portugal, 20 godina, vezni igrač, Pari Sen Žermen) Lautaro Martinez (Argentina, 27 godina, napadač, Inter Milano) Seru Girasi (Gvineja, 29 godina, napadač, Borusija Dortmund) Aleksis Makalister (Argentina, 26 godina, vezni igrač, Liverpul) Džud Belingem (Engleska, 22 godine, ofanzivni vezni, Real Madrid) Fabijan Ruiz (Španija, 29 godina, vezni igrač, Pari Sen Žermen) Denzel Damfris (Holandija, 29 godina, desni bek/vingbek, Inter Milano) Erling Haland (Norveška, 25 godina, napadač, Mančester Siti) Deklan Rajs (Engleska, 26 godina, vezni igrač, Arsenal) Virdžil van Dajk (Holandija, 34 godine, centralni defanzivac, Liverpul) Florian Virc (Nemačka, 22 godine, ofanzivni vezni, Bajer Leverkuzen pa Liverpul od juna 2025) Majkl Olise (Francuska, 23 godine, ofanzivni vezni ili napadač, Bajern Minhen)

Pogledajte kako je Dembele zaplakao kada je Ronaldinjo pročitao njegovo ime kao dobitnika Zlatne lopte.