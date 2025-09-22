logo
Luis Enrike je najbolji trener na svijetu: "Imam poruku za sve igrače u toj sali"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Trener Pari Sen Žermena dobio prestižno priznanje, nagradu "Johan Krojf".

Luis Enrike najbolji trener na svijetu 2025 Izvor: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

Španski stručnjak Luis Enrike zvanično je najbolji trener na svijetu, odnosno dobitnik nagrade "Johan Krojf". Trener aktuelnog prvaka Evrope Pari Sen Žermena ispistao je istoriju donijevši prvu titulu Lige šampiona u Pariz i zato je ovaj izbor očekivan i sasvim opravdan. Nagradu je zvanično dobio u toku utakmice Pari Sen Žermena protiv Olimpika u Marseju.

Velika majska noć u Minhenu i demoliranje Intera 5:0 u finalu Lige šampiona, podvig su koji nikad neće biti zaboravljen. Tim uspjehom, Enrike je drugi put postao osvajač Lige šampiona kao trener, jer je prethodni put to uradio sa Barselonom, 2015. godine, pobjedom protiv Juventusa u finalu.

Od tada Barselona nijednom nije postala prvak Evrope i taj podatak je iz godine u godinu povećavao značaj tog trijumfa, ali i Enrikeovog znanja da vodi ekipu i da se nosi sa zvijezdama. U Parizu su mu dali puno povjerenje da "razjuri" ekipu u kojoj su lideri bili Lionel Mesi, Nejmar i Kiljan Embape, a onda je bez njih uradio ono što Parižani nisu mogli za praktično deceniju i po od dolaska vlasnika iz Katara.

Koliko je posvećen svom poslu Enrike pokazuje i ovog septembra, nakon preloma ključne kosti, i tokom oporavka vodio je ekipu iz "golubarnika" na stadionu, sa najvišem dijela novinarske lože, jer odande ima najbolji pregled. Prema sopstvenom priznanju, taj način je naučio od trenera ragbija.

Sve to je Luis Enrike, stručnjak spreman da uvijek mijenja, da se mijenja i zato je najbolji trener u Evropi. U ovom trenutku - bez premca! 

"Imam poruku za sve igrače prisutne u sali"

Izvor: x.com/ballondor

Luis Enrike obratio se prisutnim unaprijed snimljenom porukom.

"Pozdrav svima. Vrijeme je da izrazim zahvalnost za toliko ljudi. Prije svega, hvala mojoj porodici, ovo je poseban trenutak za njih. Potom hvala svima u Pari Sen Žermenu, svakome ko čini klub onim što jeste. Hvala naravno i ekipi, jer je ostvarila nevjerovatnu godinu. Želim da uputim izraze zahvalnosti i prema dvije jako važne osobe - predsjedniku kluba Naseru Helaifiju, koji uvijek brine o ekipi, i sportskom direktoru Luisu Kamposu. Još pamtim prvi susret u našoj kući i od tog prvog minuta imamo poseban odnos. Bilo je to nešto veoma važno mene."

"Na kraju, moja mala poruka prisutnim igračima. Lijepo je osvojiti ovaj individualni trofej, lijepo je za vas i za vaše familije, ali mislim da je najvažnija stvar to što su vas prepoznali navijači i svi koji vole fudbal. Čestitam svima."

Pratite uz MONDO prenos ceremonije dodele Zlatne lopte.

Tagovi

Zlatna lopta Luis Enrike Pari Sen Žermen PSŽ

