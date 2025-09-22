logo
Isplivala lista, novinar tvrdi da zna ko je uzeo Zlatnu loptu

Isplivala lista, novinar tvrdi da zna ko je uzeo Zlatnu loptu

Lamin Jamal je prema prvim informacijama osvajač Zlatne lopte za ovu godinu. Ipak moraćemo da sačekamo zvaničnu ceremoniju da bismo u to bili sigurni.

Novinar tvrdi Lamin Jamal dobitnik Zlatne lopte Izvor: EPA/MOHAMMED BADRA

Večeras ćemo znati ko je dobio Zlatnu loptu, a poznati fudbalski ovinar Pablo Žiralt objavio je ime navodnog pobjednika. On je došao u posjed prebrojanih glasova i navodno je Lamin Jamal prvi.

Prema listi koju je on objavio Lamin Jamal je za pet poena pobijedio Usmana Dembelea iz Pari Sen Žermena. Mladi fudbaler Barselone ima 805, a Dembele 800 bodova. Iza njih je Vitinja sa 643 boda. Na slici koju je izbacio vidi se top 10 u glasanju, a četvrti je Rafinja, peti Mohamed Salah, šesti Nuno Mendeš, zatim idu Pedri, Desire Due, Kilijan Mbape i Lautaro Martinez. Pogledajte listu:

Ipak, veliko je pitanje koliko je ovakva lista istinita jer svake godine viđamo navodne liste sa glasovima prije same objave. Ipak vrlo je moguće da je zapravo Lamin Jamal prvi jer se već zna da Pari Sen Žermen i Real Madrid neće poslati svoje predstavnike na dodjelu nagrada. 

Prošle godine Rodri je uzeo Zlatnu loptu ispred Vinisijusa i Džuda Belingema, a svi ostali su bili daleko ispod. Kod dama je pehar uzela Aitana Bonmati, a Lamin Jamal je osvojo Kopa trofej za najboljeg mladog igrača. Najbolji golman bio je Emilijano Martinez, a najbolji strijelci Hari Kejn i Kilijan Mbape.

