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Melanija proširila primirje na frontu: Rusi i Ukrajinci uveli "režim tišine" dva dana prije roka

Melanija proširila primirje na frontu: Rusi i Ukrajinci uveli "režim tišine" dva dana prije roka

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Melanija Tramp saopštila je da je primirje između Rusije i Ukrajine prošireno i počelo dva dana ranije radi hitne evakuacije civila i dostave pomoći.

Počelo primirje u Ukrajini: Melanija Tramp objavila detalje Izvor: Pool ABACA Abaca Press Profimedia

Američka prva dama Melanija Tramp objavila je da je lokalno primirje između Ukrajine i Rusije prošireno izvan grada Oleški kako bi se omogućio bezbjedan prolazak konvoja sa humanitarnom pomoći. Početak primirja istovremeno je pomjeren dva dana ranije.

"Termin je ubrzan dva dana kako bi se zaštitila bezbjednost civila i olakšala dostava ključne humanitarne pomoći", napisala je Melanija Tramp na X.

"Geografsko područje primirja prošireno je izvan Oleškog, unutar Hersonske oblasti, kako bi se omogućio bezbjedan prolazak humanitarnim konvojima", dodala je.

Primirje počelo dva dana ranije

Dogovor je prvobitno trebalo da stupi na snagu 29. oktobra, ali su ruska i ukrajinska strana obustavu borbenih dejstava počele da sprovode danas u 3 sata po kijevskom vremenu.

Ukrajinski Generalštab potvrdio je lokalni prekid vatre radi dostave pomoći i evakuacije civila, dok je načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov objavio uvođenje "režima tišine" na tom dijelu fronta.

Tačno trajanje primirja nije objavljeno. Ruska strana je ranije navela da bi humanitarna operacija mogla da traje nekoliko dana.

Hrana, lijekovi i evakuacija civila

Dogovor predviđa dostavu hrane, lijekova, vode i drugih potrepština stanovnicima Oleškog, kao i organizovanu evakuaciju onih koji žele da napuste grad. Prije prolaska konvoja potrebno je provjeriti i očistiti pojedine pravce od mina.

Civilni predstavnici ukrajinske i ruske strane trebalo bi da procjene potrebe stanovnika i pomognu u organizaciji prevoza. Oni koji žele da odu moći će da budu prevezeni ka teritoriji pod ukrajinskom ili ruskom kontrolom.

Oleški se nalaze na okupiranoj lijevoj obali Dnjepra, naspram grada Hersona. Prije ruske invazije grad je imao oko 24.000 stanovnika, dok je danas ostalo između 1.700 i 2.000 ljudi, većinom starijih, kao i oko 50 djece.

Grad teško stradao nakon rušenja brane Kahovka

Ruske snage zauzele su Oleški početkom invazije 2022. godine. Grad je dodatno teško stradao nakon rušenja brane Nova Kahovka u junu 2023. godine, kada je poplavljeno oko 90 odsto njegovog područja.

Stanovnici su posljednjih mjeseci suočeni sa nestašicom hrane, lijekova, struje i pijaće vode, dok su pristup gradu dodatno otežavali minirani pravci i napadi dronovima, javlja Index.

Melanija Tramp je 23. oktobra objavila da je sa ukrajinskom i ruskom stranom dogovorila privremeni prekid borbi na području Oleškog. Pregovori su vođeni preko civilnih predstavnika dvije države, a ukrajinsku stranu predvodio je parlamentarni komesar za ljudska prava Dmitro Lubinec.

Prva dama je već koristila isti kanal komunikacije u pregovorima o povratku ukrajinske djece iz Rusije. Prema navodima Bijele kuće, kroz šest ranijih operacija vraćeno je 34 djece.

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