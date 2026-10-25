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"Razgovarala sam i sa Putinom i Zelenskim": Oglasila se Melanija nakon dogovora o prekidu vatre

"Razgovarala sam i sa Putinom i Zelenskim": Oglasila se Melanija nakon dogovora o prekidu vatre

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Melanija Tramp potvrdila je da je posredovala za prekid vatre u Oleškom, razgovarajući sa Putinom i Zelenskim.

Melanija nakon dogovora o prekidu vatre Izvor: Profimedia, Kayla Bartkowski Getty images

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp potvrdila je danas da je prilikom posredovanja za prekid vatre za grad Oleški, razgovarala i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

"Razgovarali smo i potpisali smo sporazum", rekla je Melanija Tramp u Palm biču, nakon ranog glasanja za srednjoročne izbore, prenosi Njujork post.

Ona je na pitanje da li će otputovati u Ukrajinu rekla da će još vidjeti, dok je njen suprug, američki predsjednik Donald Tramp kazao da bi to moglo da se dogodi, kao i da njegova supruga postiže bolje rezultate od njegovih profesionalnih izaslanika, Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, piše agencija Tačno.

"Ona je uspješnija od naših profesionalaca. Ona je izdejstvovala prekid vatre. Ovdje je riječ o djeci i ljudima, o starijim osobama", rekao je Tramp.

Grad Oleški, u Hersonskoj oblasti, smješten oko osam kilometara iza linije fronta.

Melanija Tramp je u petak objavila da je posredovala u postizanju lokalnog prekida vatre za taj grad, kako bi se omogućila evakuacija stanovništva i dopremanje humanitarne pomoći.

Demokrate su optužile Melaniju Tramp da pripisuje sebi zasluge koje pripadaju papi, ali su i Rusija i Ukrajina potvrdile njenu ulogu u posredovanju pri postizanju ovog dogovora.

(MONDO)

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Tagovi

Rat u Ukrajini Melanija Tramp Vladimir Putin Volodimir Zelenski

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