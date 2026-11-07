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Putin sprema iznenađenje za pregovore o Ukrajini: U tim uključio ljude koji do sada nisu sjedili za stolom

Putin sprema iznenađenje za pregovore o Ukrajini: U tim uključio ljude koji do sada nisu sjedili za stolom

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Moskva mijenja sastav pregovaračkog tima pred novi pokušaj pronalaženja rješenja za rat u Ukrajini. Uz dosadašnje pregovarače, za sto će prvi put sjesti i visoki predstavnici ruske diplomatije i Generalštaba,

Putin sprema iznenađenje za pregovore o Ukrajini: Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

U ruskoj delegaciji na pregovorima sa SAD i Ukrajinom u Abu Dabiju naredne sedmice biće visoki vojni zvaničnici i diplomate, među kojima će se prvi put naći i zamjenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za Interfaks.

Trilateralni sastanak o okončanju rata u Ukrajini zakazan je za utorak i srijedu, a biće to prvi takvi pregovori od februara, prenosi Rojters.

Delegaciju će ponovo predvoditi savjetnik predsjednika Rusije Vladimir Medinski, koji će biti glavni pregovarač. Pored Rjabkova, prvi put će u njenom sastavu biti i Jurij Žigarlovski, visoki oficir Generalštaba ruske vojske.

Rjabkov je u Ministarstvu spoljnih poslova zadužen za odnose sa Sjevernom i Južnom Amerikom, kontrolu naoružanja, neširenje oružja i pitanja u vezi sa iranskim nuklearnim programom.

Žigarlovski je zamjenik načelnika Glavne operativne uprave Generalštaba, tijela odgovornog za vojno planiranje i operacije.

U delegaciji će biti i zamjenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin, kao i šef ruske vojne obavještajne službe Igor Kostjukov, koji su učestvovali i u prethodnim pregovaračkim misijama.

Svi članovi delegacije sastali su se u petak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom na sjednici Savjeta bezbjednosti, koja je dijelom bila posvećena predstojećim pregovorima. Tokom dijela sjednice koji je prenošen na televiziji, Putin se zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na organizaciji sastanka i rekao da želi da sa ruskim timom razgovara o pripremama.

Veći dio sjednice održan je iza zatvorenih vrata. Američki pregovarači nastoje da postignu pomak u rješavanju sukoba prije početka zime. Posljednji pregovori uz posredovanje SAD održani su u februaru, prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.

(Mondo)

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Tagovi

Vladimir Putin Rusija Ukrajina

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