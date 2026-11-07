logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Francuska ponovo na nogama: Sindikati, studenti i „Žuti prsluci“ najavljuju nove masovne proteste

Francuska ponovo na nogama: Sindikati, studenti i „Žuti prsluci“ najavljuju nove masovne proteste

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
0

Francuski sindikati, omladinske organizacije i pokret „Žuti prsluci“ ponovo se mobilišu za masovne demonstracije širom zemlje, četvrti uzastopni vikend protesta u Francuskoj.

Novi masovni protesti u Francuskoj: Sindikati i „Žuti prsluci“ ponovo na ulicama Izvor: Matthieu RONDEL / AFP / Profimedia

I danas se očekuje veliko prisustvo policije. Oko 70.000 policajaca bilo je raspoređeno tokom svakog od prethodnih vikenda, nakon nasilja i pljački na marginama demonstracija u prethodnim sedmicama, podsjeća DPA.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, ranije ove sedmice zabilježeno je više blokada i protestnih akcija, uključujući štrajk na nivou cijele zemlje u kojem je učestvovalo više od pola miliona ljudi.

Konfederacija sindikata CGT procijenila je da je u štrajku učestvovalo gotovo 1,6 miliona ljudi.

Protesti su počeli studentskim i učeničkim demonstracijama, čiji učesnici traže poboljšanje obrazovnog sistema. Tokom posljednjih sedmica pridružile su im se stotine hiljada ljudi, a među glavnim zahtjevima su zaustavljanje rasta cijena, povećanje plata i poboljšanje socijalnih davanja.

Kao odgovor na masovne proteste, premijer Sebastijan Lekorni najavio je da će u ponedjeljak, 9. novembra, razgovarati sa predstavnicima sindikata i udruženja poslodavaca o kupovnoj moći građana i platama.

Vlada je najavila namjeru da poveća minimalnu platu, a obećala je i dodatno zapošljavanje i veća izdvajanja za škole.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska protesti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ