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Novi protesti u Tirani: Građani traže ostavku Edija Rame i njegove vlade, za dijalog neće da čuju

Novi protesti u Tirani: Građani traže ostavku Edija Rame i njegove vlade, za dijalog neće da čuju

Autor Mihajlo Popović
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Demonstranti odbijaju dijalog sa premijerom i pozivaju građane da im se pridruže. Za sutra je najavljen protest na nacionalnom nivou.

Građani traže ostavku Edija Rame i njegove vlade Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia

Građani su se danas ponovo okupili na protestu ispred zgrade Vlade Albanije u Tirani, tražeći ostavku premijera Edija Rame i njegovog kabineta.

Demonstranti odbijaju da stupe u dijalog sa albanskim premijerom, koji je danas predstavio i onlajn platformu namijenjenu komunikaciji sa građanima.

U međuvremenu, demonstranti pozivaju i druge građane da im se pridruže, poručujući im da ne podliježu prijetnjama onih koji su na vlasti niti da se plaše novčanih kazni koje izriče policija, prenosi portal „Kosovo onlajn“.

Građani se pripremaju i za sutrašnji protest na nacionalnom nivou, koji je zakazan za 14.00 časova ispred Ministarstva prosvjete.

Prethodno će Demokratska stranka u 12.00 časova okupiti svoje pristalice ispred zgrade Vlade.

(Mondo)

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Tirana Albanija Edi Rama

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