Ilze Ajgner kandidat za predsjednika Njemačke: Mogla bi postati prva žena na toj funkciji

Prema pisanju njemačkog „Bilda“, konzervativni blok kancelara Fridriha Merca i SPD predložiće predsjednicu parlamenta Bavarske za nasljednicu Frank-Valtera Štajnmajera.

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Predsjednica parlamenta njemačke pokrajine Bavarske Ilze Ajgner mogla bi postati prva žena na funkciji predsjednika Njemačke, piše njemački dnevnik „Bild“, pozivajući se na svoje izvore.

Prema pisanju „Bilda“, konzervativni blok njemačkog kancelara Fridriha Merca i Socijaldemokratska partija (SPD) predložiće Ajgnerovu da zamijeni odlazećeg predsjednika Njemačke Frank-Valtera Štajnmajera.

Neimenovani zvaničnici rekli su da će Ajgnerova biti zvanično nominovana u ponedjeljak, 9. novembra.

Ona je prethodno bila ministar poljoprivrede u administraciji bivše kancelarke Angele Merkel, od 2008. do 2013. godine, a trenutno obavlja funkciju predsjednice parlamenta pokrajine Bavarske.

Članica je Hrišćansko-socijalističke unije (CSU), sestrinske partije Mercove Hrišćansko-demokratske unije (CDU).

CDU i CSU čine zajednički parlamentarni blok u Bundestagu i dio su Evropske narodne partije u Evropskom parlamentu.

Drugi mandat Štajnmajera na funkciji predsjednika završava se u martu naredne godine i on ne može ponovo da se kandiduje. Njegov nasljednik biće izabran 30. januara 2027. godine.

(Mondo)