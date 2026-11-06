Preminuo Džej Rokfeler: Uzrok smrti nije saopšten

Džej Rokfeler, bivši američki senator i praunuk naftnog magnata Džona D. Rokfelera, preminuo je u 89. godini u svom domu u Vašingtonu.

Izvor: SHAWN THEW/EPA

Džon Džej Rokfeler IV, bivši američki senator i nasljednik jedne od najbogatijih i najpoznatijih američkih porodica, preminuo je u petak, 6. novembra, u 89. godini, u svom domu u Vašingtonu, prenosi Rojters pozivajući se na Vašington post. Uzrok smrti nije saopšten.

Rokfeler je bio praunuk naftnog magnata Džona D. Rokfelera, osnivača kompanije Standard Oil. Kao član Demokratske stranke, proveo je 30 godina u američkom Senatu, od 1985. do 2015. godine, a prethodno je bio guverner Zapadne Virdžinije.

Tokom političke karijere zalagao se za dostupniju zdravstvenu zaštitu, borbu protiv siromaštva i prava ratnih veterana. Bio je i oštar kritičar administracije Džordža Buša zbog rata u Iraku, iako je prvobitno podržao vojnu intervenciju.

Iza sebe je ostavio suprugu Šeron Persi Rokfeler i četvoro djece.