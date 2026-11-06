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Ekološki incident u Njemačkoj: Prevrnuo se kamion sa 23 tone kiseline, zatvorene škole i vrtići

Ekološki incident u Njemačkoj: Prevrnuo se kamion sa 23 tone kiseline, zatvorene škole i vrtići

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Ukupno četiri škole i dva vrtića zatvoreni su u Krefeldu, na zapadu NJemačke, zbog curenja azotne kiseline nakon prevrtanja kamiona.

Njemačka policija Izvor: Shutterstock

Na licu mjesta je oko 200 vatrogasaca, koji pokušavaju da savladaju curenje kiseline.

Kamion je navodno prevozio 23 tone visoko korozivne kiseline kada se prevrnuo jutros oko 3.00 časa po lokalnom vremenu na auto-putu 57.

Vlasti su upozorile na "ekstremnu opasnost" u radijusu od jednog kilometra od mjesta incidenta i pozvale stanovnike u tom području da ostanu u zatvorenom prostoru i drže prozore zatvorenim. To upozorenje je kasnije ublaženo.

"Veći dio prosute azotne kiseline je sada lokalizovan. Trenutno se oko jedne tone opasne supstance nalazi na ulici", izvjestili su službe za hitne intervencije.

Nadležni organi saopštili su da je iz vozila vjerovatno procurilo oko 10 tona kiseline.

Vozač kamiona je povrijeđen i prebačen u bolnicu, navodi Dojče vele.

Auto-put 57 je privremeno zatvoren, a željeznički saobraćaj između Duizburga i Krefelda je obustavljen.

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Tagovi

Njemačka kiselina incident

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