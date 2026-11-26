Predstavnici rudara Rudnika mrkog uglja "Breza" i federalna "Elektroprivreda", u čijem sastavu posluje Rudnik, postigli su dogovor o isplati plate i toplog obroka za oktobar, nakon čega je otkazan za podne najavljeni protest ispred zgrade Vlade Federacije BiH (FBiH).

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Isplata plate i toplog obroka dogovorena je za sutra, a rudari su najavili da će raditi i tokom predstojećeg vikenda kako bi obezbijedili dovoljne količine uglja za potrebe Termoelektrane "Kakanj".

Brezanski rudari obustavili su 19. novembra proizvodnju tražeći isplatu oktobarske plate.

Osim isplate zarađenih plata, rudari iz Breze od Vlade FBiH, resornog ministarstva i "Elektroprivrede" očekuju konkretne poteze koji će omogućiti nastavak rada i dugoročnu održivost rudnika.