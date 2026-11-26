Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da osuđuje izjave Aleksandra Vučića povodom zadržavanja Dragana J. Vučićevića, ocjenjujući da one ugrožavaju samostalnost tužilaca.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić/ Informer TV/Screenshot

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu najoštrije osuđuje javno istupanje Aleksandra Vučića, predsjednika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić-Srbija pobeđuje", koji je dana 25. novembra 2026. godine, povodom zadržavanja Dragana J. Vučićevića, po nalogu ovog Tužilaštva, na svom Instagram profilu iznio niz uvredljivih, diskreditujućih i krajnje neprimjerenih kvalifikacija na račun javnih tužilaca ovog tužilaštva.

Nazivanje javnih tužilaca "revolucionarnim tužiocima", "banditima tužilačkim" i "slugama novouspostavljenog kriminalnog režima čije je narko i oružano krilo vračarski klan", uz insinuacije da javni tužioci imaju svoju cijenu, ne predstavlja kritiku rada pravosudnih organa, već grubo narušavanje njihovog institucionalnog integriteta, profesionalnog dostojanstva i autoriteta.

Posebno zabrinjava činjenica da ovakve kvalifikacije dolaze od visokog predstavnika zakonodavne vlasti, od kojeg se, upravo zbog funkcije koju obavlja, očekuje naročito visok stepen vaspitanja, odgovornosti u javnom govoru, a narocito poštovanje ustavnog načela podele vlasti.

Povezivanje javnih tužilaca sa organizovanim kriminalom, predstavlja izuzetno opasan oblik javne diskreditacije, kojim se ne samo podriva povjerenje građana u pravosuđe već se stvara i atmosfera pritiska, zastrašivanja i ugrožavanja profesionalnog i ličnog integriteta nosilaca javnotužilačke funkcije.

Zakonitost javnotužilačkih odluka preispituje se u zakonom propisanim postupcima, pred nadležnim organima, a ne uvredama, etiketiranjem i javnim optužbama predstavnika političke vlasti.

Povodom navedenog istupanja, Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obratiće se Visokom savetu tužilaštva, sa zahtjevom da u okviru svojih nadležnosti razmotri postojanje neprimjerenog uticaja na rad javnog tužilaštva i preduzme odgovarajuće mjere radi zaštite samostalnosti javnog tužilaštva i nosilaca javnotužilačke funkcije.

Ovo tužilaštvo neće dozvoliti da politički pritisci, javne uvrede, diskreditacije ili pokušaji zastrašivanja utiču na zakonitost, nepristrasnost i profesionalnost njegovog postupanja.

Samostalnost javnog tužilaštva nije privilegija javnih tužilaca, već ustavna garancija pravne sigurnosti svakog građanina Republike Srbije. Napad na tu samostalnost nije samo napad na jednu instituciju ili njene nosioce, već i na temelje vladavine prava.

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu nastaviće da postupa u skladu sa Ustavom i zakonom, bez straha, bez privilegovanja i bez ustupaka bilo kome.

(Mondo)