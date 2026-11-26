Najmanje 30 osoba je poginulo, a 15 je povrijeđeno kada se cisterna sa naftnim derivatima prevrnula i eksplodirala u Egiptu.

Izvor: twiteer/printscree

Najmanje 30 osoba je poginulo, a 15 je povrijeđeno kada se vozilo koje je prevozilo naftne derivate prevrnulo i zapalilo na glavnoj obilaznici u širem području Kaira, saopštilo je u sredu egipatsko Ministarstvo zdravlja.

Požar je izbio iznad tunela u četvrti Varak, u dijelu Imbaba u Gizi, javlja Al Džazira. Lokalni mediji su izvijestili da je cisterna udarila u zaštitnu ogradu, pri čemu se prevrnula i eksplodirala. Prema navodima lokalnih medija, požar je u međuvremenu ugašen.

⚡️BREAKING: Inferno in EgyptA fuel tanker veered off the road near Cairo, crashed into a concrete barrier and overturned, sparking a massive fire.More than 20 people were killed in the crash, while another 15 were taken to hospital with injuries of varying severity. — NEXTA (@nexta_tv)November 25, 2026

Fotografije objavljene u lokalnim medijima prikazuju nekoliko automobila i minibus u plamenu nakon eksplozije. Ministarstvo zdravlja navelo je da je na mjesto nesreće upućeno 39 vozila hitne pomoći, a povrijeđeni su prevezeni u obližnje bolnice.

BREAKING: Reports of more than 30 people killed after a truck carrying petroleum products overturned while turning on Cairo’s Ring Road, triggering a massive explosion and fire that spread to several nearby vehicles, according to Egypt’s Health Ministry. https://t.co/7lJKLTR2Rs — Breaking911 (@Breaking911)November 25, 2026

Prema saopštenju egipatske vlade, premijer Mostafa Madbuli izrazio je saučešće porodicama žrtava i naložio da država pokrije troškove njihovog liječenja.

"Ministarstvo zdravlja i stanovništva nastavlja pomno da prati situaciju i koordinira sa nadležnim organima kako bi se obezbedila potrebna medicinska njega povrijeđenima", navodi se u saopštenju ministarstva.

(Mondo)