Republika Srpska godišnje gubi više od 10 miliona KM zbog umanjenih vodnih naknada za vađenje šljunka, dok se skoro 40 odsto ugovora sklapa bez javnog poziva, pokazala je analiza predstavljena danas u Banjaluci.

Izvor: Shutterstock

Analizu pod nazivom „Vađenje i dislokacija šljunka i ostalog materijala iz vodotoka“ predstavila je neformalna grupa građana "Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u BiH", a njen autor je Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku. Kako se navodi u saopštenju ove grupe građana, dokument se nadovezuje na istraživanje iz 2024. godine i pokazuje da dvije godine kasnije nije ostvaren značajan napredak u upravljanju riječnim koritima i kontroli eksploatacije.

U Republici Srpskoj je za 2025. i 2026. godinu ugovoreno vađenje približno 6,1 milion kubnih metara šljunka i ostalog materijala na 37 lokacija u 14 lokalnih zajednica. Gotovo 90 odsto tih količina odnosi se na rijeke Drinu i Bosnu, dok je 39 odsto ukupnih količina ugovoreno neposrednim pogodbama, bez javnog poziva.

"Problem nije samo u količinama šljunka koji se planira izvaditi, nego prvenstveno u načinu na koji se ti poslovi planiraju, dodjeljuju i kontrolišu. Osnovno pitanje jeste da li se riječna korita čiste prema stvarnim potrebama ili se prvenstveno koriste za komercijalnu eksploataciju šljunka", istakao je Dejanović.

U analizi se naglašava da posebno zabrinjava način naplate vodnih naknada – dok osnovna naknada u RS iznosi 1,50 KM po kubnom metru, u pojedinim slučajevima ona iznosi svega 0,20 KM, što budžetu donosi godišnji gubitak od oko 10 miliona KM. Tokom 2025. i dijela 2026. godine izvršeno je 109 inspekcijskih kontrola, pri čemu je utvrđeno deset slučajeva neodobrenog vađenja materijala.

S druge strane, na vodnom području Save u Federaciji BiH za 2026. godinu planirano je vađenje gotovo 296.000 kubnih metara materijala u osam lokalnih zajednica, od čega se 73 odsto odnosi na rijeku Bosnu. Pravo na vađenje u FBiH dodjeljuje se putem javnog poziva, a ugovorene naknade se kreću od 1,62 do 10,50 KM po kubnom metru. Međutim, iz neformalne grupe građana pojašnjavaju da ni na ovom području nije uspostavljen sistemski monitoring transporta riječnih sedimenata, te da nadležne institucije u FBiH nisu dostavile tražene podatke o inspekcijskom nadzoru i krivičnom gonjenju zbog bespravne eksploatacije.

"Godinama upozoravamo na isti problem. Ne protivimo se vađenju šljunka kada je ono opravdano i neophodno za održavanje riječnih korita. Tražimo da se taj proces odvija legalno, kontrolisano, transparentno i prvenstveno u javnom interesu. Posljedice neodgovornog upravljanja vodotocima ne odnose se samo na javne budžete, već i na riječne ekosisteme i sigurnost lokalnih zajednica", poručili su iz ove grupe građana.

Tokom predstavljanja analize predložen je novi model upravljanja uklanjanjem riječnih nanosa koji podrazumijeva planiranje radova na osnovu nezavisnih stručnih studija, organizovanje čišćenja od strane javnih ustanova i agencija, zadržavanje komercijalnog materijala u javnom vlasništvu i njegovu prodaju po tržišnoj cijeni, kao i nezavisna geodetska mjerenja i javno dostupne evidencije.

"Riječna korita nisu kamenolomi. Njihovo održavanje mora biti zasnovano na stručnim procjenama i stvarnim potrebama vodotoka, a ne na komercijalnom interesu izvođača", zaključio je Dejanović.

Iz neformalne grupe građana pozvali su nadležne institucije da razmotre preporuke i dosljedno sankcionišu nezakonito vađenje šljunka, građane da prijavljuju sumnje na nelegalnu eksploataciju, a medije da nastave istraživati ovu temu.

"Ne želimo da za dvije godine ponovo predstavljamo analizu s istim zaključcima. Vrijeme je da se od upozorenja pređe na konkretna rješenja. Naše rijeke su javno dobro, a njihova zaštita je zajednička odgovornost", zaključuje se u saopštenju neformalne grupe građana "Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u BiH".