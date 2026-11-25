Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za četvrtak, 26. novembar, zbog najavljenih obilnih padavina na području Hercegovine i jugoistočnih dijelova BiH.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Obilne padavine koje se očekuju sutra na području Hercegovine i jugoistočnih dijelova BiH mogle bi izazvati poplave, probleme u saobraćaju i poremećaje u snabdijevanju električnom energijom i vodom.

Zbog najavljenih intenzivnih padavina Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje.

Očekuje se između 30 i 60 litara kiše po metru kvadratnom, a lokalno i do 80 litara.

Svjetska meteorološka organizacija upozorava građane da budu spremni da zaštite sebe i svoju imovinu, jer postoji mogućnost plavljenja objekata i saobraćajnica.

Mogući problemi u saobraćaju i snabdijevanju strujom

Obilne padavine mogle bi dovesti i do poremećaja u snabdijevanju električnom energijom i vodom, kao i do problema u komunikacijama.

Očekuju se i otežani uslovi za vožnju zbog smanjene vidljivosti i opasnosti od gubitka kontrole nad vozilom usljed nakupljanja vode na kolovozu.

(Mondo)