Pogledajte video hapšenja Pavla Bihalija (44), vođe pokreta "Levijatan", koji je priveden zbog sumnje da je zadržao za sebe više od 22 miliona dinara, odnosno oko 187.000 evra za kampanju.

Izvor: MUP/VJT BG

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je Pavle Bihali (44), politički aktivista i vođa pokreta "Levijatan".

Razlog hapšenja, kako se saznaje, jeste sumnja da je zloupotrebio za lične potrebe više od 22 miliona dinara, koji iznos je na ime finansiranja izborne kampanje za parlamentarne i gradske izbore u Beograd

Pogledajte 00:33 Hapšenje Pavla Bihalija Izvor: MUP/VJT BG Izvor: MUP/VJT BG

u 2022. godine isplaćen iz Republičkog i gradskog budžeta koaliciji Ruski manjinski savez.

Umjesto da vrati novac koji nije potrošen u kampanji, Bihali je, kako se sumnja, novac podigao i zadržao za sebe, a na štetu Republičkog i gradskog budžeta.

(Mondo)