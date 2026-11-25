Tinejdžer V.M. (17), koji je pucao u školi u Kragujevcu i ranio radnicu, na mrežama je dijelio jezive objave sa oružjem uz opis "mrzim", a pred napad je objavio sliku sa puškom.

Izvor: društvene mreže/RINA

Stranice sa oružjem, fotografije i snimci "anime likova" koji drže oružje i puške i jeziv opis profila na kojem piše samo jedna riječ - "mrzim"...Ovako izgleda profil na društvenim mrežama tinejdžera V.M. (17) koji je pucao u školi iz malokalibarske puške i koji je ranio radnicu.

Tinejdžer V.M. (17) koji je pucao u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu imao je otključan profil na društvenim mrežama gdje je neposredno prije krvavog pohoda objavio fotografiju, kako se sumnja, sebe kako pozira sa puškom.

Svoj lik je zamaglio. Uvidom u pratioce i stranice koje je ovaj maloljetnik pratio, "Blic" je došao do jezivog otkrića - on je dijelio tuđe objave "anime likova", japanske animacije namijenjene starijim tinejdžerima i odraslima, kako nose oružje, pucaju iz oružja uz uznemirujuće opise: "Kada sretneš nekoga iz svoje škole".

Ovaj njegov profil prati 69 osoba, među kojima su i njegovi vršnjaci, ali i najvjerovatnije i rođaci, što otvara pitanje da li je iko od ljudi iz njegovog okruženja primetio ove signale i uznemirujući sadržaj koji je dijelio.

Ovaj maloljetnik pratio je i stranice koje promovišu oružje, pišu o istom, a ono što posebno uznemirava jeste stranica igrice koju je pratio, odnosno simulacije povreda koje osoba može zadobiti različitim vrstama oružja.

U opisu ove igrice stoji između ostalog ovo: "Glavni lik je postavljen ovde sa konkretnom svrhom da pomogne u istraživanju šta se dešava kada mu pucaš u glavu ili ga baciš sa velike visine. Igra ima jednu od najdetaljnijih simulacija povreda i krvi - potpuno simulirano prskanje krvi, mrlje, lokve. Lik je opremljen detaljnim skeletnim i organskim sistemom koji omogućava potpuno dinamične reakcije..."

Detalji pucnjave u školi u Kragujevcu

Podsjetimo, policijskoj upravi u Kragujevcu je juče oko 8 sati prijavljeno da je nepoznato lice sa puškom ušlo u Prvu tehničku školu u Kragujevcu i odmah po prijavi, obaviještene su sve raspoložive policijske patrole.

Na mjesto pucnjave prva je stigla patrola interventne jedinice, koja je u saradnji sa školskim policajcem locirala osumnjičenog sedamnaestogodišnjaka i za šest minuta od inicijalne prijave ga bezbijedno savladala, uhapsila i pronašla oružje.

Kako se sumnja, sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda ove škole donio je u školu malokalibarsku pušku za čije držanje njegov otac ne posjeduje dozvolu i iz nje ispalio jedan projektil u pravcu portirnice, gdje je projektil probio staklo i potom povrijedio pedesetogodišnju radnicu škole u predjelu noge. Druga radnica zadobila je takođe povredu noge, usljed pucanja stakla.

Vrijeme izvršenja ovog događaja bilo je u toku nastave, tako da na hodniku i u dvorištu pomenute škole nije bilo učenika. Nakon ovog događaja, svi učenici škole su bezbijedno evakuisani.

"Napominjemo da Policijska uprava u Kragujevcu u prethodnom periodu nije zaprimila prijavu niti obavještenje koja bi mogla da se dovede u vezu sa ovim događajem", navodi se u saopštenju policije.

MUP se oglasio saopštenjem u kojem je navedeno da je uhapšen i otac maloljetnika koji je imao oružje u nelegalnom posjedu.

Dvije pacijentkinje koje su povrijeđene u pucnjavi u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu dovezene su oko 8.30 časova kolima Hitne pomoći u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gdje su zbrinute i zadržane na bolničkom liječenju.

Prema informacijama iz UKC Kragujevac, obje žene su svjesne, orijentisane i stabilnih vitalnih parametara.

(Mondo)