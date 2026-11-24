Zbog najavljenih obilnih padavina od 26. do 28. novembra postoji opasnost od rasta vodostaja, izlivanja rijeka, bujičnih i urbanih poplava u Hercegovini.

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Agencija za vodno područje Jadranskog mora saopštila je da zbog padavina lokalno vrlo jakog intenziteta, koje se prema prognozi meteorologa očekuju na slivnom području rijeka Neretve, Tihaljine, Mlade, Trebižata i Vrioštice, postoji mogućnost rasta vodostaja, lokalnog izlivanja manjih vodotoka iz korita, te pojave bujičnih i urbanih poplava.

Prognoza vanrednog hidrološkog stanja odnodi se na period od četvrtka do subote, 26. do 28. novembra, zbog lokalno vrlo jakih padavina na navedenom području.

Iz Agencije savjetuju nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana odbrane od poplava.

Službama za mjere zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara preporučili su dodatni oprez.

Nadležne službe civilne zaštite, kako se navodi, trebalo bi da upozore stanovništvo na područjima uz rijeke, koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da ne prilaze obalama, jer bi se dubina i brzina toka vode u rijekama mogla povećati.

Iz Agencije napominju da bi osim toga trebalo na vrijeme objaviti obavještenje s uputstvima i smjernicama za ponašanje, kako bi stanovništvo moglo sprovesti mjere za smanjenje moguće štete od štetnog djelovanja voda.

Informacije o trenutnim vodostajima sa svih hidroloških stanica na vodnom području Jadranskog mora dostupne su na internet stranici Agencije.