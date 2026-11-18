Izvučeni ljudi iz zaglavljenog automobila kod Hitne pomoći usred pljuskova i poplavljenih ulica u Beogradu.

Izvor: Instagram/192_rs

Put ispod auto-puta kod Hitne pomoći u Beogradu je zatvoren zbog obilnih pljuskova koji su pogodili srpsku prestonicu danas popodne. Kiša neprestano pada od 15 časova, a na društvenim mrežama pojavio se snimak zarobljenog automobila usred puta koji je u potpunosti poplavljen.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak zaglavljenog automobila kod Hitne pomoći. Kako se može vidjeti na snimku koji je objavila "Instagram" stranica, iz vozila su izvučeni ljudi koji su bili zaglavljeni.

Voda je na tom dijelu puta toliko duboka da je došla ljudima do pojasa! Nije poznato stanje ljudi sa snimka, a prema navodima "Telegrafa", intervenisala je policija koja je zatvorila ulicu, a pomogla je i u spasavanju ljudi.

Da podsjetimo, snažno nevrijeme pogodilo je više dijelova Srbije danas popodne. Pljusak u Beogradu traje od 15 časova, brojne ulice su poplavljene zbog čega je saobraćaj otežan.