Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić najavio da neće cijeli mandat provesti u Narodnoj skupštini, željeći da mlađi ljudi dođu u parlament.
Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobjeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je danas na sjednici Skupštine rekao da neće ceo mandat provesti u Narodnoj skupštini, jer želi da neki mlađi ljudi dođu.
"Ja, sasvim sigurno, da vam olakšam to, neću provesti cijeli mandat u Narodnoj skupštini", rekao je Vučić dodajući da želi da neki mlađi ljudi dođu u parlament, uz opasku da za razliku od Studentske liste, lista "Srbija pobeđuje" među poslanicima već ima mlade ljude.
Vučić: "Neću cijeli mandat provesti u Narodnoj skupštini"
Podsjetimo, Skupština Srbije nastavlja danas konstitutivnu sjednicu 15. saziva. Iako su verifikovani mandati svih 250 narodnih poslanika i parlament je zvanično konstituisan, izbor predsjednika Skupštine nije završen tokom prvog dana zasjedanja.
Za mjesto predsjednika parlamenta predloženi su Aleksandar Čupić, kandidat Studentske liste, i Stojan Radenović, kandidat poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje". Prvi dan obilježili su oštra polemika između Aleksandra Vučića i Jova Bakića, neslaganja oko raspodele mjesta u skupštinskim odborima i potpredsedničkih funkcija, kao i rasprava o incidentu ispred parlamenta.
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(MONDO)