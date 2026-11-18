Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić najavio da neće cijeli mandat provesti u Narodnoj skupštini, željeći da mlađi ljudi dođu u parlament.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobjeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je danas na sjednici Skupštine rekao da neće ceo mandat provesti u Narodnoj skupštini, jer želi da neki mlađi ljudi dođu.

"Ja, sasvim sigurno, da vam olakšam to, neću provesti cijeli mandat u Narodnoj skupštini", rekao je Vučić dodajući da želi da neki mlađi ljudi dođu u parlament, uz opasku da za razliku od Studentske liste, lista "Srbija pobeđuje" među poslanicima već ima mlade ljude.

Vidi opis Vučić: "Neću cijeli mandat provesti u Narodnoj skupštini" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 19 19 / 19

Podsjetimo, Skupština Srbije nastavlja danas konstitutivnu sjednicu 15. saziva. Iako su verifikovani mandati svih 250 narodnih poslanika i parlament je zvanično konstituisan, izbor predsjednika Skupštine nije završen tokom prvog dana zasjedanja.

Za mjesto predsjednika parlamenta predloženi su Aleksandar Čupić, kandidat Studentske liste, i Stojan Radenović, kandidat poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje". Prvi dan obilježili su oštra polemika između Aleksandra Vučića i Jova Bakića, neslaganja oko raspodele mjesta u skupštinskim odborima i potpredsedničkih funkcija, kao i rasprava o incidentu ispred parlamenta.

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Pogledajte 00:14 Nastavak sednice Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)