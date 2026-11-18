U Srpskoj uhapšene četiri osobe osumnjičene za širenje dječije pornografije i vrbovanje djece putem društvenih mreža.

Izvor: MUP RS

U pretresima pet lokacija koje koriste osumnjičeni pronađeni su predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela u vezi sa dječijom pornografijom.

"Pronađeni su i oduzeti mobilni telefoni, laptopi, stikovi USB, memorijske i SIM kartice, te ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i ostali predmeti", saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Osumnjičene su uhapsili pripadnici Uprave MUP-a kriminalističke policije u okviru akcije "Mozaik 2026", koju realizuju u saradnji sa Evropolom i policijama Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije. U ovim aktivnostima aktivno su učestvovali i pripadnici policijskih uprava Banjaluka i Bijeljina.

Akcija je usmjerena na otkrivanje i sprečavanje seksualnog zlostavljanja i iskorištovanja djece posredstvom interneta, odnosno krivičnih djela u vezi sa dječijom pornografijom.

(Srna)