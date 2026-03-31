Akcija "SISTEM 2026": Pet osoba uhapšeno u Banjaluci i Mrkonjić Gradu zbog dječije pornografije

Autor Haris Krhalić
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su pet osoba osumnjičenih za iskorištavanje djece za pornografiju, a tokom pretresa pronađena je i droga.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U nastavku operativne akcije pod kodnim nazivom "SISTEM 2026", policijski službenici Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa policijskim upravama Banjaluka i Mrkonjić Grad, uhapsili su pet osoba.

Slobode su lišeni S.S., S.J., D.Š. i V.K. iz Banjaluke, te B.T. iz Mrkonjić Grada. Oni se sumnjiče da su počinili krivično djelo „Iskorištavanje djece za pornografiju“ iz člana 175. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Postupajući po naredbama nadležnih sudova, policija je izvršila pretrese na šest lokacija koje koriste osumnjičena lica. Tom prilikom pronađena su i oduzeta sredstva za izvršenje krivičnog djela:

  • Računari i mobilni telefoni;
  • Memorijske kartice i uređaji za čuvanje digitalnih podataka;
  • Određena količina marihuane;
  • Drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa ovim djelima.

Formirali digitalna skladišta za zabranjeni sadržaj

Osumnjičeni se terete da su putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju pristupali grupama u kojima se dijelio sadržaj dječije pornografije. Pojedina lica se sumnjiče da su formirala i poseban skladišni prostor (digitalne arhive) za čuvanje preuzetog materijala.

Nakon završene kriminalističke obrade, nadležnom tužilaštvu biće podnesen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

