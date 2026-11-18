SDS je saopštio da zbog nedostatka potrebnih glasova ne može samostalno izabrati delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, te da kandidata treba da predloži opoziciona stranka sa najviše poslanika, a to je trenutno Pokret Sigurna Srpska.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz ove stranke navode da je Glavni odbor SDS-a na sjednici održanoj u nedjelju odlučio da prijedlog stranke za Dom naroda bude osnova za razgovore sa ostalim opozicionim partijama, a ne unaprijed utvrđen kandidat kojeg bi druge stranke morale prihvatiti.

Kako ističu, SDS ima devet poslanika, dok je za izbor delegata bilo potrebno obezbijediti još pet glasova. Pregovarački tim obavijestio je Predsjedništvo da potrebna podrška nije obezbijeđena, zbog čega izbor kandidata SDS-a u postojećim okolnostima nije bio matematički moguć.

"Prema izvještaju pregovaračkog tima, prvo je pokušano postizanje dogovora sa Listom za pravdu i red, ali bez uspjeha. Iz SDS-a navode da ova stranka nema dovoljan broj poslanika za izbor delegata, a da je tokom razgovora traženo da SDS sa četiri glasa podrži kandidata Liste za pravdu i red za Vijeće naroda Republike Srpske", navode iz SDS-a.

U SDS-u tvrde da bi i uz takvu podršku njihovom kandidatu nedostajao još jedan glas za izbor u Dom naroda, dok bi stranka istovremeno izgubila delegata u Vijeću naroda.

Nakon toga razgovarano je i sa Pokretom Sigurna Srpska (PSS), prvo o podršci kandidatu SDS-a, a potom i o mogućnosti kandidovanja dvije liste i naknadnog odlučivanja. Međutim, ni taj dogovor nije postignut.

S obzirom na mogućnost da opozicija ostane bez delegata u Domu naroda, Predsjedništvo SDS-a odlučilo je da kandidata za ovu poziciju može predložiti samo opoziciona stranka sa najvećim brojem glasova.

Iz SDS-a navode da je to u ovom trenutku Pokret Sigurna Srpska, koji ima 11 poslanika.

Posebno su naglasili da se na sjednici Predsjedništva nije razgovaralo o imenu kandidata PSS-a, te da izbor konkretnog kandidata nije odluka SDS-a.

"Ignorisanje rizika da opozicija ostane bez ijednog delegata bilo bi veoma neodgovorno", poručili su iz SDS-a.

Zaključili su da je odluka Predsjedništva donesena nakon konsultacija, na osnovu izvještaja pregovaračkog tima i zaključaka Glavnog odbora, te da predstavlja jedini mogući način da opozicija obezbijedi predstavnika u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

(Mondo)