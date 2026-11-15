Dvotrećinska većina: Blanuša ostaje na čelu SDS-a do unutarstranačkih izbora

Branko Blanuša ostaje na čelu SDS-a do unutarstranačkih izbora, koji bi trebalo da budu održani u narednih šest mjeseci. SDS postavio uslove za razgovore sa vladajućom koalicijom.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Aktuelni predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša ostaće na čelu stranke do održavanja unutarstranačkih izbora, nakon što je dobio podršku dvije trećine članova Glavnog odbora. Unutarstranački izbori trebalo bi da budu održani u narednih šest mjeseci, u skladu sa Statutom stranke.

Član Glavnog odbora SDS-a Marinko Božović rekao je da je Blanuša na sjednici jasno poručio da neće biti kandidat za srpskog delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao ni za predsjednika stranke na narednim unutarstranačkim izborima.

"Predsjednik SDS-a je jasno rekao članovima Glavnog odbora da neće biti kandidat za srpskog predstavnika u Domu naroda PSBiH, a ni da na narednim unutarstranačkim izborima neće biti kandidat za predsjednika SDS-a. Tražio je podršku Glavnog odbora koliko je ljudi za njegovu sadašnju ostavku, što se pojavljuje kao nešto što pojedini funkcioneri SDS-a traže, i dobio je podršku dvije trećine članova Glavnog odbora da do unutarstranačkih izbora ostane na čelu SDS-a, što će biti ispoštovano", rekao je Božović.

On je istakao da ovakva odluka pokazuje da SDS ima funkcionalne stranačke organe koji donose odluke i da stranka nije ostala bez rukovodstva.

Jedna od tačaka dnevnog reda sjednice bila je i raspisivanje unutarstranačkih izbora, a Božović je najavio da će odluka o tome biti donesena tokom današnjeg zasjedanja. Prema Statutu SDS-a, izborni proces u stranci trebalo bi da bude završen u roku od šest mjeseci.

Sjednici Glavnog odbora prethodile su javne polemike i neslaganja među istaknutim funkcionerima SDS-a, između ostalog, zbog slučaja Ljubiše Petrovića, ali i zahtjeva za ostavku Branka Blanuše.

Dodatne reakcije izazvale su promjene u sastavu Glavnog odbora, iz kojeg je neposredno pred sjednicu uklonjeno nekoliko funkcionera, među kojima je i Aleksandra Pandurević. Riječ je o mogućnosti da predsjednik stranke delegira određene članove u Glavni odbor umjesto predstavnika koje su imenovali prethodni predsjednici. Ovaj potez izazvao je kritike dijela stranačkih funkcionera, koji su tvrdili da se time pokušava uticati na odnose snaga u Glavnom odboru uoči odlučivanja o Blanušinoj ostavci.

SDS postavio tri uslova za razgovore sa vladajućom koalicijom

Govoreći o mogućim razgovorima sa predstavnicima vladajuće koalicije, Blanuša je rekao da SDS želi partnerski odnos, u kojem će moći ravnopravno da iznese svoje stavove i prijedloge.

"To znači da na bilo kakve prijedloge koji bi došli od vladajuće koalicije možemo da iznesemo jasno naš stav i mišljenje, a ne da budemo dio dogovora u kojem ćemo slušati šta nam se kaže, nego da budemo partneri u razgovorima u kojima ćemo jasno moći iznijeti svoje mišljenje", rekao je Blanuša.

Ponovio je i tri uslova koja SDS postavlja za eventualne razgovore sa predstavnicima vladajuće koalicije. Prvi se odnosi na obezbjeđivanje pet lista za izbor delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, drugi na devet lista za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske, dok je treći zaustavljanje političke korupcije, odnosno prelazaka poslanika iz opozicionih u vladajuće stranke.