logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi potres u SDS-u: Blanuša izbacio Pandurevićevu i još troje članova iz Glavnog odbora 1

Novi potres u SDS-u: Blanuša izbacio Pandurevićevu i još troje članova iz Glavnog odbora

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
1

Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, isključio je danas, 11. novembra, Aleksandru Pandurević, Vladimira Ljubojevića, Slavka Jovića i Tatjanu Pantić iz Glavnog odbora stranke.

Blanuša isključio Pandurević, SDS Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

U objavi na društvenoj mreži X, Pandurevićeva je navela da je riječ o nestatutarnom postupku.

Ona tvrdi da Statut SDS-a predsjedniku stranke daje ovlašćenje da kooptira 26 članova Glavnog odbora, ali ne i da dekoptira postojeće članove.

Pandurevićeva smatra da je cilj ovakve odluke obezbjeđivanje većine u Glavnom odboru kako bi Blanuša sačuvao poziciju predsjednika stranke i obezbijedio sebi mjesto delegata u Domu naroda.

U svojoj objavi iznijela je i optužbe o navodnom dogovoru Blanuše sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, tvrdeći da se time nastavlja političko slabljenje SDS-a i prepuštanje Bijeljine SNSD-u.

„Danas pokrećem inicijativu za smjenu i isključenje Branka Blanuše iz stranke jer je svojim nestatutarnim postupcima, tajnim šurovanjem sa Miloradom Dodikom, nanio neizmjernu štetu SDS-u“, poručila je Pandurevićeva.

Pozvala je članove SDS-a da se, kako je navela, ujedine u odbrani stranke i spriječe njeno dalje urušavanje.

„Vrijeme je za buđenje! SDS nas treba više nego ikada! Naša bitka tek počinje“, navela je Pandurevićeva u objavi na društvenoj mreži X.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Branko Blanuša Aleksandra Pandurević SDS

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Kako je lako poziciji i ovim na vlastima. Ovo su leure prave mi nemamo opoziciju. Trebalo nas je ostaviti pod Turcima.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ