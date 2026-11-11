Novi potres u SDS-u: Blanuša izbacio Pandurevićevu i još troje članova iz Glavnog odbora

Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, isključio je danas, 11. novembra, Aleksandru Pandurević, Vladimira Ljubojevića, Slavka Jovića i Tatjanu Pantić iz Glavnog odbora stranke.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

U objavi na društvenoj mreži X, Pandurevićeva je navela da je riječ o nestatutarnom postupku.

Ona tvrdi da Statut SDS-a predsjedniku stranke daje ovlašćenje da kooptira 26 članova Glavnog odbora, ali ne i da dekoptira postojeće članove.

Pandurevićeva smatra da je cilj ovakve odluke obezbjeđivanje većine u Glavnom odboru kako bi Blanuša sačuvao poziciju predsjednika stranke i obezbijedio sebi mjesto delegata u Domu naroda.

U svojoj objavi iznijela je i optužbe o navodnom dogovoru Blanuše sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, tvrdeći da se time nastavlja političko slabljenje SDS-a i prepuštanje Bijeljine SNSD-u.

„Danas pokrećem inicijativu za smjenu i isključenje Branka Blanuše iz stranke jer je svojim nestatutarnim postupcima, tajnim šurovanjem sa Miloradom Dodikom, nanio neizmjernu štetu SDS-u“, poručila je Pandurevićeva.

Pozvala je članove SDS-a da se, kako je navela, ujedine u odbrani stranke i spriječe njeno dalje urušavanje.

„Vrijeme je za buđenje! SDS nas treba više nego ikada! Naša bitka tek počinje“, navela je Pandurevićeva u objavi na društvenoj mreži X.

(Mondo)