Vukanović poručio SDS-u: Lista za pravdu i red neće podržati kandidaturu Blanuše

Srpska demokratska stranka (SDS) ne može računati na podršku Liste za pravdu i red ako Branko Blanuša bude kandidat za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, rekao je danas lider Liste Nebojša Vukanović.

Izvor: Srna

Vukanović je rekao da ih "svako može jednom prevariti", a da je Blanuša "izdao i prevario sve".

Prvo je tvrdio da neće biti kandidat za predsjednika SDS-a, pa je postao", rekao je Vukanović novinarima.

On je dodao da je jutros razgovarao sa "Aleksićem iz Prnjavora za kojeg smatra da može biti kandidat, pod uslovom da se povuče odluka o isključenju LJubiše Petrovića iz SDS-a".

Naveo je i da je veoma nezadovoljan ponašanjem delegata koji su izabrani glasovima Liste za pravdu i red.

Vukanović je ocijenio i da se prevelika pažnja pridaje izboru delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, a da je mnogo važnije omogućiti promjenu Savjeta ministara i "formiranje nove većine bez SNSD-a".

Govoreći o odnosima unutar opozicije, kritikovao je BN televiziju i njenog vlasnika Vladu Trišića, kojeg je označio kao jednog od najodgovornijih za stanje u opoziciji.

Vukanović tvrdi da je Trišić vodio kampanju protiv njega i Liste za pravdu i red i da je "razbio opoziciju i SDS smjenjujući (Milana) Miličevića".

"Meni neće biti gazda i gaziti moju porodicu, čovjek za koga sam ginuo", zaključio je Vukanović.

(Srna)