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Blanuša poručio da neće podnijeti ostavku: "To bi dodatno produbilo krizu u SDS-u"

Blanuša poručio da neće podnijeti ostavku: "To bi dodatno produbilo krizu u SDS-u"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša izjavio je da ne namjerava podnijeti ostavku.

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Blanuša smatra da bi to moglo dodatno produbiti krizu i izazvati još veću konfuziju unutar stranke

O izbacivanju Ljubiše Petrovića iz stranke, Blanuša je rekao da je prvobitnu odluku o isključenju stavio izvan snage nakon što je utvrđeno da nije bila u potpunosti usklađena sa statutarnom procedurom.

Nakon konsultacija s članovima Statutarne komisije, Blanuša je pojasnio za BHT da je donesena nova odluka i da je Petrović prema članu Statuta stranke brisan iz evidencije članova.

Odbacio je optužbe da je lično uticao na sastavljanje kandidatskih lista za izbore, već je istakao da o njima odlučuje Glavni odbor stranke i da je Petroviću bilo ponuđeno da bude nosilac liste u Izbornoj jedinici šest i da predloži još troje kandidata.

Petrović je danas uputio žalbu Glavnom odboru SDS-a na odluku Blanuše o prestanku članstva, osporavajući njenu statutarnu utemeljenost i ukazujući na niz proceduralnih i pravnih nepravilnosti.

U objavi na Fejbuku je napisao da Blanuša ne može da izađe iz mreže koju je sam ispleo i u koju se sam uhvatio.

"Svakoga dana ovaj čovjek tone sve dublje i dublje, svakoga dana postaje sve više i više omražen, svakoga dana se sve više i više blamira, ali je jedno dokazao - obraz mu je kao đon i mnogo ne mari za sve poraze, bruke i pokušaj uništenja SDS-a", rekao je Petrović.

Dodao je da trostruki gubitnik nastavlja da bude marioneta u rukama jednog djela SDS-a koji sada, kako kaže Petrović, nakon promjene vlasti u Srbiji više nego ikada strepi za sopstvenu egzistenciju.

"Ostaje samo jedno pitanje za Branka Blanušu - koliko blamiranje i poniženje košta, vrijedi li? Rano ste počeli da se radujete, jer još nije zvonilo i dalje traje nastava", naveo je Petrović. 

(Srna)

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SDS Branko Blanuša

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