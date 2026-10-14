Blanuša se oglasio: Govorio o sastanku sa Dodikom, najavio i tužbe

Branko Blanuša ocijenio je izborni rezultat SDS-a kao loš, ali poručio da prije razgovora o ostavci treba analizirati doprinos svih u kampanji.

Izvor: SDS

Lider SDS-a Branko Blanuša oglasio se na društvenim mrežama nakon jučerašnje sjednice Predsjedništva stranke, poručivši da je izborni rezultat loš, ali da prije razgovora o odgovornosti treba analizirati doprinos svih funkcionera, kandidata i članova SDS-a tokom kampanje.

Blanuša je naveo da su stranačka infrastruktura i finansije bile loše, te da je Predsjedništvo SDS-a još u aprilu, s obzirom na tadašnju situaciju, predviđalo 70.000 glasova i 11 poslaničkih mandata.

Blanuša je poručio da mu ostavka ne predstavlja problem, ali da smatra da prije toga treba sagledati šta je ko uradio tokom kampanje i koliki je bio doprinos svakog pojedinca.

"Najmanji je problem moja ostavka. Ja ništa od politike nisam dobio, niti sam kada živio od politike. Ali hajde prvo da sve stavimo na sto: šta je ko radio u toku kampanje, koliki je čiji doprinos, kakav mu je rezultat, koliko je ko dao sebe, svog vremena, sredstava i svega ostalog", naveo je predsjednik SDS-a.

Pozvao je da se analiziraju aktivnosti stranačkih funkcionera, kandidata na listama i ostalih članova, kako bi se vidjelo ko je koliko doprinio kampanji.

"Ako se tada pokaže da je Branko Blanuša glavni problem i krivac u stranci, neće to više biti problem", poručio je.

Naveo je da je prihvatio kandidaturu kada to, kako tvrdi, niko drugi u stranci nije želio, te da je tokom kampanje obilazio odbore, razgovarao sa članovima i pomagao koliko je mogao.

Istakao je i da je pokušavao da gradi dogovor i jedinstvo unutar SDS-a, okuplja opoziciju i obezbijedi da odluke budu transparentne i donošene kroz stranačke organe.

O razgovoru sa Dodikom i optužbama za novac

Blanuša je kao jednu od zamjerki koje mu se upućuju izdvojio razgovor sa Miloradom Dodikom, navodeći da je cilj bio da se obezbijede sredstva koja stranci pripadaju iz budžeta.

"Najveći mi je grijeh što sam pričao sa Dodikom. Šta je problem? Jesam li šta učinio protiv interesa stranke? Dobili smo dio sredstava koji iz budžeta pripadaju stranci i od toga platili zakup za prostor i isplatili plate zaposlenima u stranci", naveo je Blanuša.

Dodao je da bi isto ponovo uradio, jer smatra da je trebalo obezbijediti novac za funkcionisanje stranke i plate zaposlenih.

Blanuša je poručio da neće tolerisati tvrdnje da je od nekoga uzeo novac i najavio tužbe protiv onih koji su to javno iznijeli.

"Sve one koji su javno iznijeli da sam od nekoga uzeo novac tužiću, pa neka to na sudu dokazuju", poručio je.

Pozvao je i istražne organe da provjere njegovu imovinu, račune i prostor koji koristi sa porodicom.

Na kraju je naveo da se više neće javno oglašavati na društvenim mrežama, osim kada bude iznosio zvanične stavove sa sjednica stranačkih organa.