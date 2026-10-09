logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon isključenja Ljubiše Petrovića: SDS imenovao novog povjerenika u Bijeljini

Nakon isključenja Ljubiše Petrovića: SDS imenovao novog povjerenika u Bijeljini

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Nakon isključenja Ljubiše Petrovića iz SDS-a danas je za povjerenika gradskog odbora stranke u Bijeljini imenovan Sreten Vučković, saopšteno je iz SDS-a.

SDS pokrivalica Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Vučković je diplomirani inženjer poljoprivrede. Stranci je pristupio odmah po završetku fakulteta prije 18 godina, od kada je aktivni član SDS-a, naveli su iz ove stranke.

Zadatak novog povjerenika je da se izvrši revizija članstva, formiraju mjesni odbori i sprovedu unutarstranački izbori, a rok za formiranje gradskog odbora SDS u Bijeljini je 60 dana. 

Petrović je godinama bio povjerenik SDS-a u Bijeljini, gdje ni do sada nije formiran gradski odbor stranke.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SDS Bijeljina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ