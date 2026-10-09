Nakon isključenja Ljubiše Petrovića: SDS imenovao novog povjerenika u Bijeljini

Nakon isključenja Ljubiše Petrovića iz SDS-a danas je za povjerenika gradskog odbora stranke u Bijeljini imenovan Sreten Vučković, saopšteno je iz SDS-a.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Vučković je diplomirani inženjer poljoprivrede. Stranci je pristupio odmah po završetku fakulteta prije 18 godina, od kada je aktivni član SDS-a, naveli su iz ove stranke.

Zadatak novog povjerenika je da se izvrši revizija članstva, formiraju mjesni odbori i sprovedu unutarstranački izbori, a rok za formiranje gradskog odbora SDS u Bijeljini je 60 dana.

Petrović je godinama bio povjerenik SDS-a u Bijeljini, gdje ni do sada nije formiran gradski odbor stranke.

(Srna)