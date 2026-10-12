Petrović ne prihvata isključenje iz SDS-a: Odbornici traže ostavku predsjednika stranke Branka Blanuše

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović odbacio je odluku o svom isključenju iz SDS-a, ocjenjujući je sramnom i nestatutarnom, a bijeljinski odbornici odbili su nametnuta rješenja i zatražili ostavku predsjednika stranke Branka Blanuše.

Izvor: Srna



Petrović je u obraćanju novinarima rekao da je Blanuša pola godine dezavuisao SDS, da se nećkao i "mečkario", da je baba sa sokaka i strina, sirotan i plašnjivi zec, te da ga je predsjednik PSS-a Draško Stanivuković "vodao kao mečku" i ismijavao.

"Svaki potez Blanuše vodio je u propast", rekao je Petrović i dodao da su mu građani govorili da je to čovjek koji ne uliva povjerenje, a da je sam ocijenio da je Blanuša čovjek bez časti, morala i hrabrosti.

On je dodao da je "lift afera" pokazala da je "car go", da je ogolila Blanušino sramno ponašanje i licemjerstvo, te da je posljedica toga da je SDS na izborima prošao kao "bos po trnju".

Prema njegovim riječima, put ka ozdravljenju SDS-a je mukotrpan i dugoročan, ali neophodan.

"Moramo se izboriti protiv unutrašnjih krtica u SDS-u koje decenijama sarađuju sa SNSD-om, imaju na papiru stranačke odbore, nemaju nikakve rezultate, nego koriste pozicije da se dogovaraju sa vladajućom strankom", rekao je Petrović na konferenciji za novinare u prostorijama Gradskog odbora SDS-a u Bijeljini.

Kritikovao je loš izborni rezultat SDS-a u Bijeljini, koji je duplo manji nego na ranijim izborima, kao i rad u stranci kandidata Mirjane Orašanin, a za način sastavljanja stranačke liste u Izbornoj jedinici šest je rekao da postoji sumnja u krivično djelo i da će zatražiti da se to ispita.

"Krah SDS-a počeo je progonom Milana Miličevića", naveo je Petrović i dodao da je glasove za to skupljao Marinko Božović, a potpisala oba narodna poslanika SDS-a iz Bijeljine.

Šef Kluba odbornika SDS-a u Bijeljini Slavko Jović rekao je da je odluka Blanuše o isključenju Petrovića iz SDS-a osvetoljubiva, unaprijed planirana i dogovorena, da je donesena još prije nekoliko mjeseci i da se samo čekao formalan povod.

Jović je rekao da su odbornici najoštrije osudili potez Blanuše i da ne prihvataju njegovu nametnutu odluku, te da traže da zbog izbornog rezutata ponudi ostavku.

Izvor: Srna

Pravnik Miodrag Bešlić je naveo da je odluka o isključenju Petrovića iz SDS-a osporena, da je Blanuša zanemario da postoje tri disciplinske sankcije, a ne samo isključenje, te se samovoljno odluke ne mogu donositi, jer predsjednik stranke za to nema ovlaštenja.

On je dodao da se u odluci ne zna ni ko je apelacioni organ, ni rok, ni način iskazivanja žalbe.

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša donio je 5. oktobra odluku o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke, uz obrazloženje da je prekršio Statut javnom podrškom kandidatima drugih političkih organizacija na izborima 4. oktobra.

Petrović je proteklim izborima podržao kandidata Liste za pravdu i red za srpskog člana Predsjedništva BiH Nebojšu Vukanovića, iako je SDS imao svog kandidata.

(Mondo)