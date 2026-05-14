Aleksandra Pandurević brani Petrovića: "Kriv je jer daje siromašnima, a ne pljačka sa bogatima!"

Autor Haris Krhalić
Aleksandra Pandurević oštro reagovala na izvještaj tužilaštvu protiv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića.

aleksandra pandurević brani ljubišu petrovića

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović osumnjičen je za zloupotrebu službenog položaja isplatom više od 100.000 KM protivno pravnim aktima grada i protiv njega je podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.

Nakon što se ova informacija pojavila u medijima oglasila se članica predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević.

"Nakon stipendija, Ljubišu bi da hapse jer je kao gradonačelnik isplaćivao socijalnu pomoć ljudima u stanju socijalne potrebe. Gle čuda - gradonačelnik pomaže ugrožene i ne namješta tendere", napisala je Pandurević.

Dodala je kako je predizborna kampanja počela te da mu "valja svezati ruke jer ga drugačije ne mogu pobijediti u Bijeljini"

“Predizborna je kampanja, valja mu svezati ruke i pritvoriti ga, jer drugačije ne mogu pobijediti u Bijeljini. Kriv je, jer daje siromašnim, a ne pljačka sa bogatim. Majstori, gdje su vam prijave za milionske pljačke na tenderima? Gdje je izvještaj o milionima Rašidu Serdarovu”, zapitala se Pandurević i dodala:

“Možete koliko hoćete, ali ne možete dokle hoćete! Svi smo mi Ljubiša Petrović”.

