Blanuša ukinuo isključenje Ljubiše Petrovića, pa mu konstatovao prestanak članstva u SDS-u

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša ukinuo je vlastitu odluku o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke, a odmah potom donio novu kojom konstatuje da je gradonačelniku Bijeljine članstvo već prestalo po sili Statuta.
Dvije odluke Blanuša je potpisao 28. oktobra. Prvom je ukinuo isključenje od 5. oktobra, uz obrazloženje da nije u skladu sa Statutom. Drugom je konstatovao da je Petroviću članstvo u SDS-u prestalo i naložio Sekretarijatu da ga izbriše iz Centralnog registra članstva.
"Ovom odlukom se konstatuje da je članu Ljubiši Petroviću, rođenom 25.01.1988. godine sa prebivalištem u Bijeljini, prestalo članstvo u Srpskoj demokratskoj stranci shodno članu 13. stav (1) tačka 3. Statuta Srpske demokratske stranke", stoji u drugoj odluci, koja je, kako se navodi, konačna.
Razlog je Petrovićeva podrška Nebojši Vukanoviću iz Liste za pravdu i red. U odluci piše da je, protivno stavovima Skupštine i Glavnog odbora SDS-a, javno i dokumentovano podržao kandidata druge političke organizacije, prikupljanjem potpisa, nastupima na skupovima i u medijima te objavama na društvenim mrežama.Izvor: SDS
Do preokreta je došlo nakon mišljenja Statutarne komisije, od koje je Blanuša 23. oktobra zatražio tumačenje člana 13. Statuta. Sedam od devet članova ocijenilo je da isključenje nije u skladu sa Statutom, dok se dva nisu izjasnila. Pet članova smatra da je Petroviću članstvo prestalo po sili Statuta, što ne zahtijeva disciplinski postupak, nego samo konstataciju i brisanje iz evidencije.
"Članu SDS-a članstvo prestaje zbog učestvovanja na izborima u svojstvu nezavisnog kandidata, na izbornim listama drugih političkih subjekata ili na drugi način koji je u suprotnosti sa odlukama organa SDS-a", navodi se u obrazloženju odluke.
Petrovića je Blanuša isključio 5. oktobra, dan nakon opštih izbora. On je tada isključenje nazvao "sramnim i nestatutarnim", a povlačenje odluke tražila je i član Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević.
"Tražimo da se povuče odluka o isključenju Petrovića", rekla je Pandurević.