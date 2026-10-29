Blanuša ukinuo isključenje Ljubiše Petrovića, pa mu konstatovao prestanak članstva u SDS-u

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša ukinuo je vlastitu odluku o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke, a odmah potom donio novu kojom konstatuje da je gradonačelniku Bijeljine članstvo već prestalo po sili Statuta.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dvije odluke Blanuša je potpisao 28. oktobra. Prvom je ukinuo isključenje od 5. oktobra, uz obrazloženje da nije u skladu sa Statutom. Drugom je konstatovao da je Petroviću članstvo u SDS-u prestalo i naložio Sekretarijatu da ga izbriše iz Centralnog registra članstva.

"Ovom odlukom se konstatuje da je članu Ljubiši Petroviću, rođenom 25.01.1988. godine sa prebivalištem u Bijeljini, prestalo članstvo u Srpskoj demokratskoj stranci shodno članu 13. stav (1) tačka 3. Statuta Srpske demokratske stranke", stoji u drugoj odluci, koja je, kako se navodi, konačna.

Razlog je Petrovićeva podrška Nebojši Vukanoviću iz Liste za pravdu i red. U odluci piše da je, protivno stavovima Skupštine i Glavnog odbora SDS-a, javno i dokumentovano podržao kandidata druge političke organizacije, prikupljanjem potpisa, nastupima na skupovima i u medijima te objavama na društvenim mrežama.

Izvor: SDS

Do preokreta je došlo nakon mišljenja Statutarne komisije, od koje je Blanuša 23. oktobra zatražio tumačenje člana 13. Statuta. Sedam od devet članova ocijenilo je da isključenje nije u skladu sa Statutom, dok se dva nisu izjasnila. Pet članova smatra da je Petroviću članstvo prestalo po sili Statuta, što ne zahtijeva disciplinski postupak, nego samo konstataciju i brisanje iz evidencije.

"Članu SDS-a članstvo prestaje zbog učestvovanja na izborima u svojstvu nezavisnog kandidata, na izbornim listama drugih političkih subjekata ili na drugi način koji je u suprotnosti sa odlukama organa SDS-a", navodi se u obrazloženju odluke.

Petrovića je Blanuša isključio 5. oktobra, dan nakon opštih izbora. On je tada isključenje nazvao "sramnim i nestatutarnim", a povlačenje odluke tražila je i član Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević.

"Tražimo da se povuče odluka o isključenju Petrovića", rekla je Pandurević.