logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pandurević: Odluka o isključenju Petrovića mora biti povučena ili prijeti uništenje SDS-a 2

Pandurević: Odluka o isključenju Petrovića mora biti povučena ili prijeti uništenje SDS-a

Autor Dušan Volaš
2

Član Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević istakla je da se odluka o isključenju gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića iz stranke mora povući, jer bi u suprotnom naredna sjednica Glavnog odbora mogla biti posljednja, a stranci prijeti potpuno uništenje.

Pandurevićeva krivi Blanušu za izborni debakl i traži povratak Ljubiše Petrovića Izvor: RTRS printscreen

"Ne želim reći da je baš za sve odgovoran predsjednik Branko Blanuša, ali jeste za mnogo toga što se dešavalo u proteklih osam, devet mjeseci. Potpuno pogrešno pozicioniranje stranke, razvlačenja stranke oko PSS-a, pa čak i pokušaja potpuno vanstatutarnog utapanja stranke u PSS", navela je u izjavi za RTRS Pandurevićeva.

Ona smatra da narod nije kriv za loše rezultate, već da su birači prosto ocijenili politiku SDS-a i ponuđene kandidate.

"Sasvim je demokratski i normalno i bilo bi odgovorno i moralno da oni koji su odgovorni za ovakav rezultat podnesu i ostavke ili ih makar ponude na provjeru. Blanuša to kategorično odbija", ističe se u njenoj reakciji.

Pandurevićeva napominje da stranci predstoje unutarstranački izbori i konsolidacija, koju, kako tvrdi, ne mogu sprovoditi ljudi koji su doveli do debakla, naglasivši da se Blanuša "grčevito bori da ostane u fotelji".

Takođe, otkrila je da je i sam Petrović pisao Blanuši u avgustu, dok je ona početkom oktobra uputila pismo s analizom grešaka u kampanji. Upozorila je, kako pojašnjavaju iz njenog tabora, da kampanja vodi u propast i da pojedini funkcioneri nisu ni radili za SDS, već isključivo za sopstvene mandate, ali je reakcija predsjednika izostala. Posebno se osvrnula na Izbornu jedinicu 6 i Bijeljinu, gdje su, kako tvrdi, kandidati nametnuti mimo Koordinacionog odbora, te da je Blanuša na nestatutaran način mijenjao izborne liste.

Govoreći o isključenju Ljubiše Petrovića, Pandurevićeva je naglasila da će to biti prelomna tačka za opstanak stranke.

"Tražimo da se povuče odluka o isključenju Petrovića jer mnogi su kršili statute, nikada nisu bili kažnjeni. Zavisno od toga kako se bude odnosilo prema njegovoj žalbi, bojim se da će nakon toga uslijediti potpuno uništavanje stranke", upozorila je ona, uz tvrdnju da osnivači stranke najavljuju masovne ostavke ukoliko Petrović ne bude vraćen.

"Čini mi se da smo mi već dugo taoci pojedinačnih ličnih interesa, da smo izgubili kontakt sa narodom i politikama. Stranku treba napraviti snažnom programom, otvoriti je, jer je sada potpuno otuđena od realnosti", poručila je na kraju Pandurevićeva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SDS Aleksandra Pandurević Ljubiša Petrović

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Zeljo

Iz SDS treba isključiti Babalja jer on je remetički faktor u toj stranci. Kako znam za njega sjedi u fotelji i jedino sto zna je kritikovanje vlasti. Neka kaze sta je licno poduzeo za boljitak stranke,ali je poduzeo korake da se smjene oni koji ne misle kao on. Blanusu ne bih komentarisao,osim da se mane politike.

Jaaa

A šta se to ima još uništiti u sds?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ