Pandurević: Odluka o isključenju Petrovića mora biti povučena ili prijeti uništenje SDS-a

Član Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević istakla je da se odluka o isključenju gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića iz stranke mora povući, jer bi u suprotnom naredna sjednica Glavnog odbora mogla biti posljednja, a stranci prijeti potpuno uništenje.

Izvor: RTRS printscreen

"Ne želim reći da je baš za sve odgovoran predsjednik Branko Blanuša, ali jeste za mnogo toga što se dešavalo u proteklih osam, devet mjeseci. Potpuno pogrešno pozicioniranje stranke, razvlačenja stranke oko PSS-a, pa čak i pokušaja potpuno vanstatutarnog utapanja stranke u PSS", navela je u izjavi za RTRS Pandurevićeva.

Ona smatra da narod nije kriv za loše rezultate, već da su birači prosto ocijenili politiku SDS-a i ponuđene kandidate.

"Sasvim je demokratski i normalno i bilo bi odgovorno i moralno da oni koji su odgovorni za ovakav rezultat podnesu i ostavke ili ih makar ponude na provjeru. Blanuša to kategorično odbija", ističe se u njenoj reakciji.

Pandurevićeva napominje da stranci predstoje unutarstranački izbori i konsolidacija, koju, kako tvrdi, ne mogu sprovoditi ljudi koji su doveli do debakla, naglasivši da se Blanuša "grčevito bori da ostane u fotelji".

Takođe, otkrila je da je i sam Petrović pisao Blanuši u avgustu, dok je ona početkom oktobra uputila pismo s analizom grešaka u kampanji. Upozorila je, kako pojašnjavaju iz njenog tabora, da kampanja vodi u propast i da pojedini funkcioneri nisu ni radili za SDS, već isključivo za sopstvene mandate, ali je reakcija predsjednika izostala. Posebno se osvrnula na Izbornu jedinicu 6 i Bijeljinu, gdje su, kako tvrdi, kandidati nametnuti mimo Koordinacionog odbora, te da je Blanuša na nestatutaran način mijenjao izborne liste.

Govoreći o isključenju Ljubiše Petrovića, Pandurevićeva je naglasila da će to biti prelomna tačka za opstanak stranke.

"Tražimo da se povuče odluka o isključenju Petrovića jer mnogi su kršili statute, nikada nisu bili kažnjeni. Zavisno od toga kako se bude odnosilo prema njegovoj žalbi, bojim se da će nakon toga uslijediti potpuno uništavanje stranke", upozorila je ona, uz tvrdnju da osnivači stranke najavljuju masovne ostavke ukoliko Petrović ne bude vraćen.

"Čini mi se da smo mi već dugo taoci pojedinačnih ličnih interesa, da smo izgubili kontakt sa narodom i politikama. Stranku treba napraviti snažnom programom, otvoriti je, jer je sada potpuno otuđena od realnosti", poručila je na kraju Pandurevićeva.