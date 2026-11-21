U Minhenu počinje testiranje autonomnih taksi vozila uz podršku Ubera i kineske kompanije Momenta, vožnje su besplatne.

Izvor: Shutterstock/Hrach Hovhannisyan

Nakon što je tramvaj bez šina stigao u Ljubljanu, najavljen je novi pilot-projekat, a riječ je o autonomnim taksi vozilima koji će se prvi put pojaviti na ulicama Minhena.

Američka kompanija Uber i kineska firma Momenta pokrenuli su ovaj projekat i Minhen postepeno pretvaraju u jedno od glavnih evropskih područja za testiranje prevoza bez vozača.

Vozila za test vožnju već počela da saobraćaju na sjeveru grada, a zainteresovani putnici već mogu da se prijave putem Uberove aplikacije. U početnoj fazi testiranje će se odvijati u dijelovima Minhena oko Olimpijskog parka, a ulazak i izlazak putnika za sada su mogući samo na unapred određenim stajalištima, prenosi Viršaftsvohe.

Dok je na snazi pilot-projekat, vožnje će biti besplatne, a u svakom vozilu nalaziće se obučeni bezbjednosni pratilac koji može da interveniše u vanrednim situacijama, ali ne upravlja automobilom tokom redovne vožnje.

Tehnologija kineske kompanije Momenta u Uberovim robotaksijima oslanja se na kombinaciju kamera, radarskih i lidarskih senzora, koji pomoću laserskih zraka trodimenzionalno mapiraju okolinu vozila, a iz kompanije navode da će njena softverska rješenja za pomoć vozačima već koriste proizvođači u više od 1,4 miliona serijskih automobila, među kojima su Mercedes-Benc, BMW, Audi i Folksvagen, a podaci iz njihove svakodnevne vožnje koriste se i za unapređenje softvera autonomnih vozila.

Već viđeno

I dok se u Njemačkoj polako privikavaju na prisustvo bezbjednosnog pratioca, u pojedinim gradovima Sjedinjenih Američkih Država i Kine već postoje komercijalne usluge prevoza bez vozača.

Firma Vejmo posluje u San Francisku, Feniksu, Los Anđelesu i Ostinu, dok kineske kompanije Baidu, Poni (Pony.ai) i Vi rajd (WeRide) nude autonomne vožnje u više velikih kineskih gradova.

Robotaksiji su prisutni i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a u Zagrebu je startap Vern (Verne) ove godine počeo da nudi prve vožnje preko Uberove platforme.

(EUpravo zato/Euronews)