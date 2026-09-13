Kina planira masovnu upotrebu autonomnih vozila do 2030. godine

Kina je predstavila strategiju prema kojoj bi autonomna vozila do 2030. godine trebalo da budu masovno korištena na putevima.

Izvor: shutterostock

Kina želi da autonomna vozila do kraja ove decenije pređu put od pilot-projekata i ograničenih robotaksi servisa do široke komercijalne primjene.

Kinesko Ministarstvo industrije predstavilo je strategiju čiji je cilj da se tehnologija autonomne vožnje masovno koristi na putevima do 2030. godine.

Plan je dio šire državne politike razvoja takozvanih inteligentnih povezanih vozila. Kina već ima snažnu poziciju u proizvodnji električnih automobila, a sljedeću fazu razvoja automobilske industrije vidi u softveru, senzorima, vještačkoj inteligenciji i automatizaciji vožnje.

Od robotaksija do šire primjene

Autonomna vozila već se testiraju u brojnim kineskim gradovima, dok kompanije poput Baidua koriste flote robotaksija u kontrolisanim područjima.

Nova strategija, međutim, predviđa znatno širu primjenu. Cilj nije da do 2030. godine svi automobili budu potpuno autonomni, već da se u velikom obimu koriste različiti nivoi automatizacije – od naprednih sistema pomoći vozaču do vozila koja mogu samostalno obavljati određene vrste vožnje uz minimalnu ljudsku intervenciju.

Za takav razvoj neće biti dovoljni samo automobili. Kina planira istovremeno da razvija tehnologiju, zakone, tehničke standarde, infrastrukturu i bezbjednosne sisteme.

Autonomna vožnja zahtijeva i precizne digitalne mape, komunikacionu infrastrukturu i centre za obradu podataka, ali i jasna pravila o odgovornosti u situacijama kada vozilo samostalno donosi odluke.

Nova velika trka automobilske industrije

Peking želi da domaća industrija zadrži vodeću poziciju i u sljedećoj velikoj transformaciji automobilskog tržišta.

Nakon baterija, električnih motora i proizvodnje pristupačnijih električnih automobila, autonomna vožnja postaje jedno od ključnih područja konkurencije između Kine, SAD, Evrope i velikih tehnoloških kompanija.

Ipak, najveći izazov neće biti samo tehnološki. Nesreće u kojima su učestvovala autonomna vozila pokazale su koliko su važni bezbjednosne provjere, regulativa i povjerenje korisnika.

Kina zato nastoji da razvoj tehnologije i propisa vodi paralelno. Ukoliko plan bude uspješan, zemlja bi do kraja decenije mogla postati jedno od najvećih svjetskih tržišta za autonomnu vožnju, prenosi Rojters.

(Benchmark)